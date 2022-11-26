Thần Tài phù hộ, Quý Nhân độ trì 3 con giáp trong tuần mới (từ 28/11 đến 4/12): Từ nay Tài Lộc dâng cao, Lương Bổng tăng mạnh, vận may lan tỏa

Trong thời gian này, 3 con giáp sau gặp nhiều may mắn và đại vận sẽ có tài lộc dồi dào, từng bước phất lên.

Tuổi Mùi Vào những ngày này, những người tuổi Mùi sẽ có cơ hội lớn để bù đắp những thiếu sót trong quá khứ. Người tuổi Mùi có nhiều tham vọng, làm việc chăm chỉ ở nơi làm việc, được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, khó khăn biến thành cơ hội, gặp phúc lành sẽ mở ra cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi Mùi sẽ có cơ hội liên tục để kiếm tiền trong tương lai, cũng có một phần của cải đến cửa, và may mắn không thể ngăn cản.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Người tuổi Sửu trời sinh có tính cách chăm chỉ, miệt mài làm việc. Bởi vì bản tính của con trâu là thận trọng và ổn định, nên người tuổi Sửu không ngừng cố gắng, bỏ ra nhiều công sức, chấp nhận vất vả để đánh đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Con giáp này không sợ khó sợ khổ, chẳng ngại xuất thân bần hàn, bởi họ biết xuất thân có thế nào cũng không cản được mình tiến bước. Người xuất thân tốt thì có điểm xuất phát cao, mình nghèo hèn xuất phát điểm thấp hơn thì lấy cần cù bù thêm, từng bước từng bước một vững vàng tiến lên.

Ảnh minh họa: Internet Ý chí kiên cường như vậy, lại thêm năng lực được trui rèn qua năm tháng, chẳng có gì ngạc nhiên khi con giáp này có cuộc sống càng ngày càng tốt lên, vinh hoa phú quý chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tuổi Tý Người tuổi Tý luôn thích dựa dẫm vào bản thân trong mọi việc, họ sống nội tâm, đồng thời là người tài giỏi và hiểu biết. Vận trình gần đây của người tuổi Tý, được sự phù hộ của sao Tử Vi, đại vận ập đến, tài lộc sẽ phản công, vận tốt liên tụcVào những ngày này, Thần tài trú ngụ trong nhà, vận may như trời giáng, giàu qua một đêm, nghèo khó qua đi, sẽ không bao giờ trở lại! Ảnh minh họa: Internet Đồng thời, sự nghiệp của những người cầm tinh con chuột cũng phất lên vì biết đối nhân xử thế, tương lai sẽ liên tục gặp bất ngờ, có thể vừa có phúc vừa có lộc. *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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