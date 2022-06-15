Thần Tài phò trợ, những con giáp dư dả giàu có, tinh nhạy trên thương trường, tha hồ hái ra tiền

Tâm linh - Tử vi 15/06/2022 17:43

Những con giáp dưới đây luôn khiến người khác phải nể phục vì trí tuệ thông minh, khôn khéo trên thương trường, tha hồ hái ra tiền trong năm 2022.

Tuổi Dậu

Siêng năng, chăm chỉ lại giỏi quán xuyến mọi thứ nên Dậu đủ bản lĩnh để hoạch định đời như ý mình. Từng đường đi nước bước, từng sự thăng tiến trong sự nghiệp đều nằm trong tính toán của con giáp này.

Trong 5 năm tới, vận tài lộc của Dậu sẽ rộng mở thênh thang, phát tài phát lộc. Họ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chẳng cầu cạnh ai vẫn có thể tự mình vươn lên làm đại gia. Có cuộc sống đủ đầy, sung sướng, dư dả để phụng dưỡng mẹ cha, tình duyên viên mãn chính là phúc đức Dậu có được.

Tuổi Sửu

Vận trình của người tuổi Sửu sẽ vô cùng suôn sẻ, làm gì cũng thuận. Đặc biệt, sự nghiệp thăng hoa nhờ ba đại cát tinh là Hoa Cái, Đường Phù và Tam Đài phù trợ.

Công việc diễn tiến thuận lợi, gặt hái thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến càng cao. Cũng nhờ cát tinh tương trợ, tài vận của bản mệnh cũng có sự thăng cấp nhất định, gặp khó khăn có quý nhân trợ giúp.

Thần Tài phò trợ, những con giáp dư dả giàu có, tinh nhạy trên thương trường, tha hồ hái ra tiền - Ảnh 1

Cũng nhờ cát tinh tương trợ, tài vận của bản mệnh cũng có sự thăng cấp nhất định, gặp khó khăn có quý nhân trợ giúp.

Không những vậy, những người sinh năm Sửu là người có số mệnh may mắn trong suốt cuộc đời. Họ rất biết đủ, không đuổi theo danh lợi. Trong lòng họ điều hạnh phúc lớn nhất chính là có một gia đình hòa thuận, con cháu thảo hiền.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, ý chí và nghị lực kiên cường. Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ không bao giờ đầu hàng trước số phận. Tuổi Dần tham vọng và muốn xây dựng cuộc sống sung túc cho riêng mình, vì vậy họ không ngừng nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn nhất. Trong năm nay, tài vận của những người tuổi Dần tương đối ổn định.

Khoảng 10 ngày tới là khoảng thời gian may mắn nhất trong năm nay. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc bạn nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể “cá kiếm” được khối tài sản to lớn. Ngay cả khi trong thời gian này tuổi Dần không chủ động đi tìm cơ hội thì tài vận cũng sẽ ghé thăm. Dự kiến cuối năm, cuộc sống tuổi Dần sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc đến vài năm sau.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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