Phạm Thái Tuế 2022, các con giáp đề phòng vận trình xuống dốc không phanh, đen không 'ngóc nổi đầu', cẩn thận kẻo 'ngã ngựa'

Xui xẻo đeo bám không ngừng 3 con giáp dưới đây, cẩn thận kẻo tiền bạc thất thoát, chớ dại tin người kẻo sự nghiệp tiêu tan.

Tuổi Dần

Năm 2022 là năm Nhâm Dần, nhiều người cho rằng sinh năm này dễ bị năm tuổi, bạn có thể mặc đồ lót màu đỏ để xua đuổi tà ma thì tài vận của bạn sẽ bớt sa sút trong cả năm, điều này có thể liên quan đến năm sinh. Vì vậy những người bạn tuổi Dần cũng nên chú ý trong cuộc sống hàng ngày, là tránh thức khuya, tuân thủ luật lệ giao thông khi ra ngoài, tránh xung đột với người khác.

Chuyện tiền bạc không suôn sẻ theo kế hoạch bạn đã vạch sẵn. Đã vậy, cho người khác vay tiền còn không đòi lại được, còn vướng vào thị phi, mang tai mang tiếng, ảnh hưởng xấu uy tín bản thân.

Tuổi Thân

Trong năm Nhâm Dần 2022, tuổi Thân chịu cảnh kìm hãm của xung Thái Tuế và hạn Tam Tai. Vì vậy, vận trình của tuổi Thân được đánh giá là không thuận lợi, lao đao gặp nhiều khó khăn. Con giáp này sẽ hao tổn nhiều công sức, tiên bạc nhưng kết quả thu được chẳng là bao. Ngoài ra, nếu không cẩn thận, con giáp này còn dễ gặp xích mích với những người xung quanh, bị tiểu nhân quấy phá.

Tuổi Thân có bản tính ngoài lạnh trong nóng. Họ thường tỏ ra thờ ơ, không quan tâm nên dễ bị người khác hiểu lầm, sinh ra mâu thuẫn khó giải thích. Vì vậy, tuổi Thân cần phải vận dụng sự nhanh nhạy, thông minh của mình để giải quyết tình hình.

Trong vấn đề tài chính, tuổi Thân cần đặc biệt chú ý, tránh chủ quan, khinh suất để mất tiền oan. Chi tiếp cần phải cân đối, tránh hoang phí.

Tuổi Mão

Con mèo cũng phạm vào cung Thái Âm nên phải đề phòng năm 2022. Tài lộc năm nay sa sút, gặp chuyện không như ý về nhiều mặt như công việc, học hành, phải chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, tự tin và không lộn xộn.

Là một trong những con giáp xui xẻo nhất trong năm 2022, tuy nói vậy nhưng bạn vẫn phải nỗ lực để hoàn thiện bản thân, phải nỗ lực, tự tin và chỉ có không ngừng hoàn thiện bản thân, cuộc sống sẽ ngày càng hạnh phúc hơn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp này cần đề phòng tiểu nhân lợi dụng, chơi xấu sau lưng, dẫn tới tiền mất tật mang Những con giáp có tên trong danh sách dưới đây phải đề cao cảnh giác, tránh không bị lợi dụng, tiểu nhân hãm hại trong năm 2022.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pham-thai-tue-2022-cac-con-giap-de-phong-van-trinh-xuong-doc-khong-phanh-den-khong-ngoc-noi-dau-can-than-keo-nga-ngua-476437.html