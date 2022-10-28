Thần Tài 'nhả vía' tài lộc vào sau 16 giờ chiều ngày 28/10, 3 con giáp rủ nhau 'đẩy lộc' về nhà, tiền tài kẽo kẹt kéo về nhà, sung sướng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 12:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây rủ nhau 'đẩy lộc' về nhà, tiền tài kẽo kẹt kéo về nhà, sung sướng không ngừng vào sau 16 giờ chiều ngày 28/10.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra hanh thông sau 16 giờ ngày 28/10. Nhờ có cát tinh che chở mà con giáp này có thể an tâm hoàn thành mọi kế hoạch còn đang dang dở. Bản mệnh đừng sợ vấp ngã vì xung quanh luôn có những người sẵn lòng hỗ trợ bạn. Cơ hội kiếm tiền nhiều lên trông thấy, nguồn tài chính sẽ được nâng cao đáng kể nhờ vào sự nhạy bén.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên tốt đẹp. Thời điểm này là cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu bạn đang độc thân thì ngày hôm nay chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn.

Thần Tài 'nhả vía' tài lộc vào sau 16 giờ chiều ngày 28/10, 3 con giáp rủ nhau 'đẩy lộc' về nhà, tiền tài kẽo kẹt kéo về nhà, sung sướng không ngừng - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra hanh thông sau 16 giờ ngày 28/10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sau 16 giờ chiều ngày 28/10, công việc của người tuổi Dần sẽ trở nên thuận lợi. Bạn nhanh chóng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và nhận thêm trọng trách mới. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ, bạn sẽ có thể phát triển hơn trên con đường sự nghiệp trong tương lai. Nếu tập trung dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy bạn cần chăm chỉ nỗ lực hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã mà làm mất đi cơ hội tốt.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Người độc thân có cơ hội được giới thiệu cho đối tượng hẹn hò phù hợp trong các cuộc tụ tập bạn bè. Song song đó, những người đã có đôi có cặp vẫn đang rất hài lòng với hạnh phúc mình đang có.

Thần Tài 'nhả vía' tài lộc vào sau 16 giờ chiều ngày 28/10, 3 con giáp rủ nhau 'đẩy lộc' về nhà, tiền tài kẽo kẹt kéo về nhà, sung sướng không ngừng - Ảnh 2
Sau 16 giờ chiều ngày 28/10, công việc của người tuổi Dần sẽ trở nên thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra thuận lợi và hanh thông trong thời điểm này. Quý nhân nâng đỡ hết lòng cho những ai đang có ý định ứng cử vào vị trí cao hơn. Tinh thần hăng hái và trách nhiệm cao mang lại cho bản mệnh những bước nhảy vọt đáng kể vào thời gian tới.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm có được bước tiến đáng kể. Đã khá lâu rồi con giáp này với nửa kia mới lại có khoảng thời gian hẹn hò lý tưởng và vun đắp tình cảm cho nhau giúp cho mối quan hệ lại được thêm sức mạnh và nhiệt huyết trong tình yêu.

Thần Tài 'nhả vía' tài lộc vào sau 16 giờ chiều ngày 28/10, 3 con giáp rủ nhau 'đẩy lộc' về nhà, tiền tài kẽo kẹt kéo về nhà, sung sướng không ngừng - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra thuận lợi và hanh thông trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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