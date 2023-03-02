Thần Tài mở ngân khố phát lương, nửa cuối tháng 2 âm lịch 3 tuổi nhận lộc phú quý, làm ăn phát tài, tay trái gom tiền tay phải hái bạc

Tâm linh - Tử vi 02/03/2023 23:50

Tử vi dự đoán vào nửa cuối tháng 2 âm lịch, những con giáp này sẽ liên tiếp gặp may, công việc thuận lợi kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vẫn được biết đến là người bản lĩnh, mạnh mẽ và quyết đoán. Chính vì vậy mà cho dù có đi làm thuê hay là chủ thì Mão cũng sớm khẳng định vị thế của mình ở chốn thương trường. Người tuổi Mão càng chí thú làm ăn, nỗ lực không ngừng thì càng lắm tiền nhiều của, hưởng sung sướng an nhàn.

Thần Tài mở ngân khố phát lương, nửa cuối tháng 2 âm lịch 3 tuổi nhận lộc phú quý, làm ăn phát tài, tay trái gom tiền tay phải hái bạc - Ảnh 1

Theo tử vi, vào nửa cuối tháng 2 âm lịch, Mão là một trong số những con giáp may mắn. Bản mệnh có thể nói là một bước đổi đời, được thần Tài chấm sổ đỏ, quý nhân theo chân. Người tuổi Mão nằm trên đống vàng, cứ thế mà phát tài.

Tuổi Dần

Tuổi Dần sẽ có vận may tốt hơn vào nửa cuối tháng 2 âm lịch. Thu nhập tài chính của bạn sẽ tăng lên và tình cảm của bạn cũng được cải thiện.

Thần Tài mở ngân khố phát lương, nửa cuối tháng 2 âm lịch 3 tuổi nhận lộc phú quý, làm ăn phát tài, tay trái gom tiền tay phải hái bạc - Ảnh 2

Bạn sẽ có tâm trạng vui vẻ trong tháng này và bạn nên thường xuyên cùng bạn bè đi mua sắm hoặc đi chơi.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi người thân hỏi vay tiền hoặc nhờ bạn đứng ra bảo lãnh trong tháng này, bạn phải khéo léo từ chối, nếu không sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn có tài và thông minh, học gì cũng nhanh, tuổi trẻ rất nhiệt huyết nên gặp được nhiều thành công nhưng cũng đối mặt với không ít thất bại.

Thần Tài mở ngân khố phát lương, nửa cuối tháng 2 âm lịch 3 tuổi nhận lộc phú quý, làm ăn phát tài, tay trái gom tiền tay phải hái bạc - Ảnh 3

Trong cuộc sống, tuổi Ngọ vì học được nhiều bài học mà ngày càng thấu tình đạt lý, họ biết vận dụng ưu điểm của bản thân để phát huy đúng chỗ đúng lúc, nhờ vậy mà thành công viên mãn. Người tuổi Ngọ cần phải trải qua giai đoạn xuống dốc về tài lộc thì vận khí mới hanh thông.

Vào nửa cuối tháng 2 âm lịch, tuổi Ngọ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống trong năm nay có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận, cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chuột sa hũ nếp: 3 tuổi có Phật Tổ 'yêu thương' lại được Quý Nhân nâng đỡ, qua thứ Ba 28/2 ắt thành tài, sự nghiệp thăng hoa, tiền của chất núi

Chuột sa hũ nếp: 3 tuổi có Phật Tổ 'yêu thương' lại được Quý Nhân nâng đỡ, qua thứ Ba 28/2 ắt thành tài, sự nghiệp thăng hoa, tiền của chất núi

Bước sang ngày mai thứ Ba 28/2, 3 con giáp này được nhiều Thần cùng Quý Nhân giúp sức nên mọi công việc làm ăn đều diễn ra suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp 3 con giáp tử vi tuần mới tử vi hàng ngày tử vi tháng 2 Âm lịch tử vi cuối tháng 2 âm lịch tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 30 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 13 giờ 7 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 13 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc