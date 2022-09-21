Thần Tài lâm môn, sang tháng 9 âm lịch, 3 con giáp rước vàng đầy túi, nhét tiền kín tủ, chạm đâu cũng hái ra lộc, một bước lên hàng đại gia

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 17:52

Tử vi dự báo, trong tháng 9 âm lịch là thời kì phát tài - đổi vận của 3 con giáp có tên trong danh sách dưới đây.

Tuổi Mùi

Khi bước sang tháng 9 âm lịch, tuổi Mùi có cát tinh phù trợ nên đường công danh sự nghiệp hanh thông, tài lộc vô cùng xán lạn. Nhờ sự thể hiện xuất sắc mà con giáp này sẽ nhanh chóng nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm từ cấp trên và đồng nghiệp.

Ngoài ra, khả năng ứng biến linh hoạt của tuổi Mùi còn giúp bản mệnh hóa giải được không ít mối nguy. Do công việc thuận lợi nên vận trình tài lộc của tuổi Mùi dồi dào, thu được không ít tiền bạc về tay.

Thần Tài lâm môn, sang tháng 9 âm lịch, 3 con giáp rước vàng đầy túi, nhét tiền kín tủ, chạm đâu cũng hái ra lộc, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 1
Khi bước sang tháng 9 âm lịch, tuổi Mùi có cát tinh phù trợ nên đường công danh sự nghiệp hanh thông, tài lộc vô cùng xán lạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tháng 9 âm lịch là thời gian thích hợp để tuổi Dậu tiến hành các hoạt động cầu tài, khai trương hàng quán hay mở rộng quy mô kinh doanh. Khả năng thành công của bạn sẽ cao hơn do được quý nhân che chở.

Những người làm ăn kinh doanh sẽ vô cùng thuận lợi, buôn may bán đắt nên thu về được nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền bạc chi tiêu thoải mái. Chính vì lý do đó mà tuổi Dậu được xếp vào danh sách con giáp phát tài trong tháng 9 âm lịch.

Thần Tài lâm môn, sang tháng 9 âm lịch, 3 con giáp rước vàng đầy túi, nhét tiền kín tủ, chạm đâu cũng hái ra lộc, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 2
Tháng 9 âm lịch là thời gian thích hợp để tuổi Dậu tiến hành các hoạt động cầu tài, khai trương hàng quán hay mở rộng quy mô kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tốc độ phát triển của những người tuổi Hợi trong tháng 9 âm lịch tăng nhanh vượt bậc. Người tuổi này thường thiếu cẩn thận song đã dần dần sửa chữa được khuyết điểm và sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt hơn.

Theo tử vi dự đoán, thời gian này, công việc làm ăn của con giáp may mắn tuổi Hợi sẽ dần tiến triển. Đây cũng là lúc họ gặp nhiều may mắn hơn, làm gì cũng thuận lợi hanh thông, dễ được quý nhân dẫn đường chỉ lối. Số mệnh chỉ rõ đây là khoảng thời gian tốt đẹp và sung túc với những người thuộc con giáp này.

Thần Tài lâm môn, sang tháng 9 âm lịch, 3 con giáp rước vàng đầy túi, nhét tiền kín tủ, chạm đâu cũng hái ra lộc, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 3
Tốc độ phát triển của những người tuổi Hợi trong tháng 9 âm lịch tăng nhanh vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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