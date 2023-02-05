Thần Tài điểm mặt chỉ tên, 3 con giáp vận tài sung sướng, của cải thăng hoa, bội thu may mắn trong 10 ngày tới

Người tuổi Hợi là con giáp khá thâm trầm, nói ít làm nhiều. Vì vậy mà không ngoa khi có nhận đình rằng không ai có thể biết trong đầu Hợi đang nghĩ gì. Trước khi làm việc gì, Hợi thường tính toán kỹ lưỡng và chỉ quyết định làm mọi việc khi đã nắm chắc phần thắng.

Vào 10 ngày tới đây, người tuổi Hợi có thể tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp. Bản mệnh làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt, trong thời điểm này, người tuổi Hợi sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ.

Được cấp trên ưu ái, trọng dụng lại cộng thêm tinh thần trách nhiệm trong công việc nên Hợi từng bước chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu cần cù, chịu khó. Tuy không tài năng hơn người nhưng con giáp này lại ham học hỏi. Họ giàu năng lực lãnh đạo và có thể thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Con giáp tuổi này đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ làm đến cùng chứ không dễ gì nản lòng, bỏ cuộc.

Vào 10 ngày tới đây, con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, vận khí tràn trề. Sóng gió ắt qua đi, tài lộc vào nhà. Con giáp tuổi này đang ốm đau, bệnh tật cũng sớm gặp thầy, gặp thuốc.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, kiếm tiền bằng nhiều nguồn. Những người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến rộng mở, lương thưởng tăng lên nhanh chóng.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có những trải nghiệm ngọt ngào và lãng mạn trong chuyện tình cảm vào 10 ngày tới đây. Các cặp đôi ngày càng gắn bó khăng khít, tình yêu thăng hoa khi cả hai đều xác định nghiêm túc và muốn ở bên nhau lâu dài. Đào hoa nở rộ cũng mang nhân duyên tới cho người độc thân. Bản mệnh có thể sẽ được giới thiệu cho đối tượng tìm hiểu khá phù hợp, hãy mở lòng mình để đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống, gác lại những tổn thương phía sau lưng.

Công danh sự nghiệp cũng đang trên đà thăng tiến. Cát tinh xuất hiện báo hiệu bạn có thể vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, băng băng tiến tới mục tiêu. Nhìn chung tuần này bạn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công.

Các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, cũng nhờ vậy mà đường tài lộc hanh thông hơn trước. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, bạn đều có cơ hội gia tăng nguồn thu. Tuy nhiên, bạn nên có kế hoạch sử dụng tài chính một cách hợp lý.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.