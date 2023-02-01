Tử vi ngày 1/2/2023: 3 con giáp vận may ngập lối, tiền bạc ùn ùn kéo tới, kinh doanh vượng phát, làm 1 lời 10, vàng thỏi chất đầy nhà

Người tuổi Tỵ đầy sức hút, có óc quan sát nhạy bén, giỏi bắt đầu từ những việc nhỏ, công việc bán thời gian có thể phát huy hết lợi thế của họ. Miễn là tình trạng của bạn cho phép, thực hiện nhiều khoản đầu tư nghiệp dư hơn sẽ dễ dàng mở ra những cơ hội tốt để kiếm tiền.

Trong ngày 1/2, vận may như nước chảy, tiền bạc nhiều vô kể, bạn sẽ tràn đầy tự tin, điều tốt lành sẽ đến theo cặp. Đương nhiên, tháng này sao chiếu mệnh cũng đồng nghĩa với việc có nhiều kẻ thủ ác hơn, dù làm việc gì cũng nên đặt an toàn lên hàng đầu, không nên hành động quá mạo hiểm.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có ý chí kiên cường, luôn tin tưởng vào tương lai phía trước. Tuy không phải là con giáp có năng lực xuất chúng nhất trong số 12 con giáp nhưng con giáp này rất gan dạ, dám làm dám chịu.

Trong ngày 1/2, những nỗ lực của người tuổi Tý đã được đền đáp. Con giáp này sẽ có rất nhiều cơ hội thuận lợi cho sự thăng tiến của sự nghiệp cũng như gặp được thời cơ để kiếm được những khoản tiền kếch xù. Người tuổi Tý có thể nhanh chóng trở nên giàu có trong thời gian rất ngắn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình nhẹ nhàng, ôn hòa. Họ luôn giữ được sự bình tĩnh và thái độ mềm mỏng trong ứng xử.

Do đó, những người xung quanh thường dễ dàng bắt chuyện với con giáp tuổi Mùi. Họ thuộc tuýp người dĩ hòa vi quý và không thích gây mâu thuẫn với người khác.

Vào ngày 1/2, con giáp tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc.

Tuy sự nghiệp có nhiều bước tiến nhưng sức khỏe của người tuổi Mùi trong thời gian này không tốt. Họ dễ bị đau đầu, chóng mặt. Một số người sẽ bị cảm lạnh. Họ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu thấy gì bất thường thì nên đi khám ngay.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.