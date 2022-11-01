Tử vi ngày mai (2/11), 3 con giáp có thần tài gọi tên, vươn lên giàu sang, trúng mánh.
- 3 con giáp đỏ nhất trong tháng 11, hốt vàng hốt bạc về tay, lộc lá phủ kín nhà, thời tới ngập trong nhung lụa, vận mệnh gấm hoa, ai cũng ngưỡng mộ
- Đúng 12h trưa nay (1/11), 3 tuổi Thần Tài gõ cửa, trời ban ĐỎ tình ĐỎ vận, sướng như tiên, 'kích hoạt' năng lực kiếm tiền, thu hút tài lộc, mọi sự thăng tiến, tiền bạc đuề huề
Tuổi Thân
Tử vi ngày mai (2/11) nói rằng, con đường tài lộc của tuổi Thân sẽ cực kỳ hanh thông và rộng mở. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.
Theo tử vi 12 con giáp, người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra. Đây là giai đoạn đầu óc của con giáp may mắn này trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Thân có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.
Tuổi Dậu
Thực chất, bản tính của người cầm tinh con Gà rất đơn giản, lương thiện và thật thà. Con giáp này thường không đam mê những trò chơi may rủi như xổ số, cờ bạc. Nhưng một khi đã thích thì sẽ thành nghiện, khó mà dứt ra được.
Tuy nhiên, tuổi Dậu lại luôn may mắn hơn những con giáp khác. Chẳng hạn như đi buôn bán sẽ có người dẫn đường chỉ lối, đầu tư làm ăn có người tư vấn. Vì vậy, tử vi ngày mai (2/11), công việc của bản mệnh sẽ gặp được rất nhiều thuận lợi, thu nhập tài chính ổn định hơn.
Bên cạnh đó, do có quý nhân phù trợ nên trong thời gian tới người tuổi Dậu có thể bất ngờ trúng số độc đắc, tiền tài "đếm không xuể".
Tuổi Tý
Người tuổi Tý là người có thể làm tốt mọi việc, thuộc tuýp người có thể làm việc lớn.
Do được sao “Văn Khúc” soi chiếu nên mọi việc của người tuổi Tý đều “gặp hung hóa cát”, riêng tài vận thì vượng phát, tài lộ không ngừng mở rộng, vì vậy con giáp này liên tiếp đón nhận những vận may về tiền bạc.
Vì gặp nhiều may mắn về tiền bạc, nên người tuổi Tý sẽ có cơ hội trúng xổ sổ với khoản tiền không nhỏ, từ đó mà các khoản tích lũy ngày một dày thêm, con giáp này sẽ không phải lo lắng cho cuộc sống tương lai nữa. Đặc biệt nên xem thêm tử vi trọn đời để biết vận mệnh của mình để phòng tránh trước.
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm