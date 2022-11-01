Đúng 12h trưa nay (1/11), 3 tuổi Thần Tài gõ cửa, trời ban ĐỎ tình ĐỎ vận, sướng như tiên, 'kích hoạt' năng lực kiếm tiền, thu hút tài lộc, mọi sự thăng tiến, tiền bạc đuề huề

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 07:25

Đúng 12h trưa nay (1/11), chúc mừng ba con giáp trúng số thần tài, vận mệnh thăng hoa rực rỡ từ tình đến tiền, làm gì cũng giàu có.

Tuổi Tuất

Đúng 12h trưa nay (1/11), người tuổi Tuất sẽ có sao tốt chiếu mệnh, giúp tăng cường tài năng và sức sáng tạo của con giáp này. Do đó, vận khí của những người tuổi Tuất làm về lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật như nhà văn, biên tập viên, phóng viên... trong cuối năm rất đáng mong đợi.

Dưới sự phù hộ của cát tinh, sự nghiệp của bạn sẽ phát triển vượt bậc. Cần lưu ý là không nên để lộ quá nhiều cảm hứng của mình để tránh nguy cơ đạo văn, đạo ý tưởng sáng tạo.

Đúng 12h trưa nay (1/11), 3 tuổi Thần Tài gõ cửa, trời ban ĐỎ tình ĐỎ vận, sướng như tiên, 'kích hoạt' năng lực kiếm tiền, thu hút tài lộc, mọi sự thăng tiến, tiền bạc đuề huề - Ảnh 1
Con giáp Tuất ngày càng thăng hoa. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn nên né những cam kết lớn ở cuối năm và thận trọng hơn trong mọi vấn đề. Đừng quá lo lắng và suy nghĩ quá nhiều bởi chúng chỉ làm trầm trọng hóa vấn đề. Cuối cùng, đừng bỏ qua sự giúp đỡ và ủng hộ từ gia đình.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ thông minh, khôn khéo, biết cách đối nhân xử thế nên đi đâu cũng có bạn. Con giáp này thân thiện, hòa đồng, thích giúp đỡ người khác.

Con giáp này làm việc gì cũng nghiêm túc, quan tâm đến các chi tiết nhỏ nhặt, luôn tỉ mỉ nên ít mắc các sai sót. Đúng 12h trưa nay (1/11), người tuổi Tỵ được dự báo có tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc nhiều vô kể.

Con giáp này gặp nhiều điều may trong sự nghiệp. Họ sẽ nhận được thêm cơ hội kiếm tiền hoặc được quý nhân giúp đỡ nên đường thăng tiến rộng mở.

Đúng 12h trưa nay (1/11), 3 tuổi Thần Tài gõ cửa, trời ban ĐỎ tình ĐỎ vận, sướng như tiên, 'kích hoạt' năng lực kiếm tiền, thu hút tài lộc, mọi sự thăng tiến, tiền bạc đuề huề - Ảnh 2
Tỵ có vận trình rực sáng. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này trước đây còn thiếu thốn thì tới đây cũng sẽ kiếm thêm thu nhập, trả hết nợ nần. Con giáp tuổi Tỵ còn cô đơn cũng sẽ sớm tìm được bờ vai chia sẻ. Nếu may mắn gặp được người phù hợp thì cuộc sống của họ sẽ ngày càng thăng hoa.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có năng lực vượt trội, ước mơ và tham vọng mạnh mẽ. Họ thường thể hiện được khả năng và nỗ lực nổi bật so với những người cùng ngành nghề với mình.

Đặc biệt là với những người làm kinh doanh, họ nhạy cảm với tiền bạc và luôn tự tạo ra cơ hội cho riêng mình.

Đúng 12h trưa nay (1/11), người tuổi Dậu có sự nghiệp suôn sẻ hơn bội phần. Được Thần Tài ưu ái, họ kinh doanh trúng quả đậm, lợi nhuận tăng lên đáng kể. Những khoảng đầu tư của họ từ trước đến giờ đã bắt đầu sinh lời.

Con giáp này đang đi đúng hướng, vì vậy hãy giữ tinh thần và nỗ lực hơn nữa. Người tuổi Dậu tháng này cũng có chuyện tình cảm ngọt ngào, hạnh phúc. Người còn độc thân cũng sẽ sớm tìm được người nguyện ý với mình.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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