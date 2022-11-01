Đúng 4h giờ sáng mai (2/11), Thần Phật bảo hộ 3 con giáp trúng số như được mùa, cát khí lên cao mang lại cuộc sống ấm no, tiền tài đổ đống, gặp dữ cũng hóa lành

Những cặp vợ chồng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn khi tình hình tài chính đã được đảm bảo. Người độc thân rất vui với những cuộc hẹn hò với người khác giới. Hứa hẹn bạn sẽ tìm được một nửa ưng ý trong thời gian này đấy.

Đúng 4h giờ sáng mai (2/11), Chính Tài ghé thăm cho thấy tình hình tài chính đã ổn định và đang ngày càng tốt lên, giúp bản mệnh có cuộc sống khấm khá hơn.

Vận trình của con giáp tuổi Mão đúng 4h giờ sáng mai (2/11) được hanh thông. Những khó khăn mà bản mệnh đang phải đối mặt cũng dần dần được tháo gỡ.

Con giáp tuổi Tỵ ngày càng nuôi dưỡng sự kỳ vọng, hạnh phúc và hài lòng với những gì mình có. Người tuổi Tỵ có tài vận khởi sắc, tài lộc rủng rỉnh, tiền bạc rủng rỉnh. Đặc biệt, Tỵ khá nhạy bén, giỏi kinh doanh và thích kiếm tiền. Con giáp này có tính cẩn thận, mạnh dạn nên có thể làm chủ được vận thế của mình.

Thậm chí, trong những tình huống mà trước đây bạn từng cho rằng không có giải pháp, thường xuyên rơi vào bế tắc thì cũng may mắn có được người nhiều kinh nghiệm chỉ dẫn. Những ý kiến của họ thực sự là chìa khóa cho mọi vấn đề mà bản mệnh gặp phải.

Những người tuổi Mão thường khá chín chắn, tính cách ổn định. Họ nhanh nhạy, thường quan sát sự vật, sự việc một cách tỉ mỉ. Đồng thời Mão cũng rất tích cực phấn đấu, tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Nhờ vậy bản mệnh có tương lai tươi sáng.

Mão thăng tiến đủ đường. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 4h giờ sáng mai (2/11) chính là thời điểm thuận lợi với người tuổi Mão. Tài lộc của con giáp này tăng cao. Mãocó thể nói lời tạm biệt với tình trạng trì trệ trước đây, vận vui xung quanh tăng lên, Thần Tài chiếu cố. Cho dù làm nghề gì thì Mão cũng có thể kiếm bộn tiền.

Tuổi Dần

Vốn dĩ Dần có trạng thái tinh thần tốt, luôn lạc quan và tích cực. Chỉ cần bản mệnh biết nắm chắc thời cơ, tận dụng lợi thế để thể hiện tài năng của mình thì khả năng thăng tiến, tăng lương sẽ cao hơn. Cuộc sống càng về cuối năm càng thêm tốt đẹp.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần giàu nhiệt huyết, tốt bụng, chân thành và sống hòa đồng với người khác. Người tuổi này nói năng hùng hồn, giỏi thuyết phục người khác.

Không những thế, trong công việc, con giáp này luôn chăm chỉ, có trách nhiệm, nói được làm được. Người tuổi này tốt bụng, rộng lượng, không chấp nhặt, để bụng.

Đúng 4h giờ sáng mai (2/11), con giáp tuổi Dần sẽ có thêm của cải, sức khỏe dồi dào, phúc khí đầy tay. Họ có cuộc sống bình an, ít gặp tai ương.

Không những thế, con giáp này còn được quý nhân phù trợ, có thu hoạch bất ngờ. Nắm bắt được những cơ hội này, con giáp tuổi Ngọ có tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp ngày một thăng hoa.

Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng mưa thuận gió hoa, cây trồng xanh tốt, vật nuôi khỏe mạnh. Gia đình họ trước có bất hòa nhưng giờ cũng hòa thuận. Điều này tạo động lực rất lớn để con giáp này chăm chỉ làm việc, đạt những thành tựu như mong đợi.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm