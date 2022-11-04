Thần Tài gọi tên 3 con giáp may mắn nhất 10 ngày đầu tháng 11/2022: Tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng hoa, đổi đời trong chớp mắt, muốn nghèo cũng khó

Những con giáp dưới đây được cho là sẽ dễ có vận trình suôn sẻ trong suốt tháng 11 này.

Tuổi Tỵ Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ tuy nhìn có vẻ vô tư vô lo nhưng họ lại là người vô cùng rất tài giỏi, luôn để lại ấn tượng tốt trong mắt người khác. Chính vì điều này mà con giáp tuổi Tỵ gây dựng được mối quan hệ rộng rãi với nhiều người, tạo thành "mạng lưới" làm ăn, hỗ trợ họ trong công việc. Nhờ đó, họ làm gì cũng có người giúp đỡ, công việc thuận lợi. Trong tháng 11/2022 này, con giáp tuổi Tỵ không bị vướng bận hay gặp bất kỳ khó khăn nào. Việc kiếm tiền ngày càng "mát tay", không lo thiếu tiền tiêu xài.

Người tuổi Tỵ cũng có thể nắm bắt thời cơ này để phát triển công việc kinh doanh. Mọi sự sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió, không phải lo lắng gì. Có thể nói, trong tháng này "ngân khố" của con giáp tuổi Tỵ luôn tràn đầy. Con giáp tuổi Tỵ gây dựng được mối quan hệ rộng rãi với nhiều người, tạo thành "mạng lưới" làm ăn, hỗ trợ họ trong công việc. Ảnh minh họa Tuổi Dậu Tháng 11/2022, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, chính vì thế mà cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Trong thời gian này, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay. Lời khuyên cho tuổi Dậu là chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian tuổi Dậu sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm. Tháng 11/2022, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, chính vì thế mà cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Ảnh minh họa Tuổi Tý Trong tháng 11 này, tuổi Tý được 2 cát thần trợ mệnh giúp vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn thì Tý sẽ trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu. Thời gian này, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe. Đa phần người tuổi Tý đều trải qua cả năm không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới. *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/than-tai-goi-ten-3-con-giap-may-man-nhat-10-ngay-dau-thang-11-2022-tien-bac-rung-rinh-su-nghiep-thang-hoa-doi-doi-trong-chop-mat-muon-ngheo-cung-kho-519794.html