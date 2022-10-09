Tuổi Dần là một trong những con giáp vượng tài lộc trong vòng 15 ngày cuối tháng 10 này. Vận tài lộc của những chú Hổ cũng tăng tiến không ngừng, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc nhờ vận khí lên cao. Việc làm ăn kinh doanh rất có lợi, nguồn thu tăng lên nhanh chóng, đủ để bạn bắt tay vào những dự án kinh doanh mới.

Công việc cũng đang trên đà tăng tiến thuận lợi. Người tuổi Dần không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh bởi cát thần Tỷ Kiên cũng sẽ giúp bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả.

Được biết đến với khả năng nhìn xa trông rộng và biết tích lũy. Trước những khó khăn của cuộc sống, Tuổi Tý sẽ không cam chịu mà luôn tìm cách vươn lên. Chính vì tinh thần của một chú chuột thông minh, kiên định mà người tuổi Tý luôn có một cuộc sống tốt hơn.

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày cuối tháng 10, tuổi Tý sẽ gặp nhiều chuyện vui. Cả công việc và tài vận của những chú chuột sẽ có chuyển biến tích cực. Nếu đang gặp khó khăn, các bạn sẽ tìm ra được cách tháo gỡ. Thậm chí, tuổi Tý có thể đổi vận không ngờ, chuẩn bị hốt bạc, mua nhà, tậu xe.

Tuổi Mùi

Trong năm 2022, nhìn chung tuổi Mùi có vận số hanh thông, gặp nhiều cơ hội để thăng tiến. Con giáp này mưu sự dễ thành, đạt được những thành tựu vượt trội trong công việc.

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày cuối tháng 10, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vấn đến đời sống tinh thần của tuổi Mùi đều có sự thăng tiến mới.

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày cuối tháng 10, người tuổi Mùi gặp nhiều điều như ý, trở thành con giáp may mắn trong thời gian sắp tới đây. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.