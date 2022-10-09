Đúng ngày song trùng ngày (10/10), 3 con giáp rũ sạch cái nghèo, chạm tay tới giàu sang, tiền vàng "bung sức" đột phá, đạt được thành công vang trời, người đời ghen tị

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 23:17

Tử vi dự đoán, 3 con giáp này rũ sạch cái nghèo, chạm tay tới giàu sang, người đời ghen tị đúng ngày 10/10.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho biết, mọi sự nỗ lực trước đây của người tuổi Tuất sẽ thu về trái ngọt, sẽ đạt được những thành quả như mong muốn.

Đúng ngày song trùng ngày (10/10), khi được Thần may mắn điểm mặt chỉ tên, cho dù làm bất cứ việc gì cũng đều hanh thông, thuận lợi, đồng thời cũng sẽ mang lại cho người tuổi Tuất những mội quan hệ có lợi cho sự phát triển của công việc, thu nhập, tình cảm. Chính vì điều này, người tuổi Tuất sẽ có cuộc sống vô cùng dễ chịu trong năm này.

Đúng ngày song trùng ngày (10/10), 3 con giáp rũ sạch cái nghèo, chạm tay tới giàu sang, tiền vàng 'bung sức' đột phá, đạt được thành công vang trời, người đời ghen tị - Ảnh 1
Tử vi dự báo đúng ngày song trùng ngày (10/10), 3 con giáp rũ sạch cái nghèo, chạm tay tới giàu sang, tiền vàng "bung sức" đột phá, đạt được thành công vang trời, người đời ghen tị (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dần

Trong số 12 con giáp thì có lẽ tuổi Dần nằm trong top những con giáp "không biết sợ là gì". Họ thường có hoài bão lớn, một khi đã quyết tâm làm gì thì khó ai cản nổi. Không dễ hài lòng với hiện tại, tuổi Dần thích nỗ lực vươn lên, xây đắp cho bản thân và gia đình một cuộc sống sung túc, không phải thiếu thứ gì.

Đúng ngày song trùng ngày (10/10), tuổi Dần được đánh giá là có đường tài vận ổn định. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, họ cũng có những giai đoạn khó khăn của mình mà trong đó, phải vượt qua được thì mới mong tiến đến những thành quả lớn trong sự nghiệp.

Đúng ngày song trùng ngày (10/10), 3 con giáp rũ sạch cái nghèo, chạm tay tới giàu sang, tiền vàng 'bung sức' đột phá, đạt được thành công vang trời, người đời ghen tị - Ảnh 2

Tử vi học có nói sang ngày song trùng ngày (10/10), tuổi Dần sẽ bước vào 1 giai đoạn hoàn toàn khác. Lúc này không những nhiều tin vui về chuyện tiền bạc sẽ đến với họ, mà những khúc mắc trong chuyện tình cảm cũng được giải quyết, giúp tuổi Dần có được cuộc sống ấm êm, viên mãn đúng như họ hằng mong muốn.

Tuổi Sửu

Chúc mừng tuổi Sửu là con giáp phát tài ngày song trùng ngày (10/10). Vận trình tài lộc của tuổi Sửu vượng nhất từ giữa tuần trở đi, vì thế, nếu bản mệnh có ý định cầu tài, khai trương hay mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư thì có lẽ chọn thời điểm này là thích hợp nhất.

Với người làm kinh doanh buôn bán, túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn đáng kể khi lượng khách hàng tăng đột biến. Quá trình phấn đấu làm giàu có thể khiến bạn phải làm luôn chân luôn tay đấy, nhưng thành quả sẽ vô cùng xứng đáng.

Đúng ngày song trùng ngày (10/10), 3 con giáp rũ sạch cái nghèo, chạm tay tới giàu sang, tiền vàng 'bung sức' đột phá, đạt được thành công vang trời, người đời ghen tị - Ảnh 3

Tử vi dự báo đúng ngày (10/10), đường công danh cũng khá thuận lợi khi có cát tinh hiệp trợ. Người tuổi này có thể đạt được những bước tiến mới trong sự nghiệp, chuyện tăng lương hoặc thưởng nóng nằm trong tầm tay.

Con giáp này nên cảm thấy tự hào khi bản thân đi được đến thành công như hôm nay. Lúc này, bạn không những vượt qua được khó khăn mà còn tìm thấy không gian phát triển và cơ hội thăng tiến thuận lợi.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào tuần mới (10/10 - 16/10), Cát tinh hỗ trợ, làm đâu thắng đấy, hốt vàng hốt bạc, tiền chất đầy bao, ung dung hưởng lộc trời

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào tuần mới (10/10 - 16/10), Cát tinh hỗ trợ, làm đâu thắng đấy, hốt vàng hốt bạc, tiền chất đầy bao, ung dung hưởng lộc trời

Tử vi dự báo tuần mới (10/10 - 16/10), 3 con giáp này trúng số độc đắc, làm đâu thắng đấy, hốt vàng hốt bạc, tiền chất đầy bao, ung dung hưởng lộc trời.

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