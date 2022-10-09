Bước vào tuần mới (10/10 - 16/10), người tuổi Mùi được các cát tinh “Tam Đài”, “Thiên Giải”, “Hóa Cái” soi chiếu nên công việc của con giáp này thăng tiến đi lên không ngừng. Cho dù là người làm công ăn lương bình thường hay những ông chủ doanh nghiệp đều gặp được may mắn, hanh thông.

Chính vì thế người tuổi Mùi nên biết tận dụng thời cơ vàng trong tuần mới (10/10 - 16/10). Khi vận may kéo đến, cho dù có ngồi trong nhà cũng sẽ gặp được những tin vui bất ngờ. Có được sự trợ giúp của quý nhân nên sự nghiệp thăng tiến, sẽ phát huy được hết năng lực của bản thân, thu nhập cũng sẽ vì thế mà tăng lên gấp đôi, gấp ba năm cũ.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu đa phần là những người hiền lành, chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt những công việc được giao một cách thầm lặng, không thích khoe mẽ. Là những người nội tâm, kiên nhẫn và giỏi giữ bình tĩnh, họ rất thích hợp để làm lãnh đạo, trở thành nhân tố kết nối những thành viên trong cùng một đội lại với nhau.

Năm 2022, tuổi Sửu bị dính hạn Thái tuế, không tránh khỏi việc sẽ bị thử thách trong những khoảng thời gian nhất định. Nếu như với các con giáp khác, các giai đoạn khó khăn sẽ cách xa nhau, song tuổi Sửu thì lại khác. Họ đã gặp 3 tháng vận hạn liên tiếp là tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm mà trong đó, dù nỗ lực nhiều nhưng thành quả mang lại chẳng là bao. Chưa hết, tuổi Sửu còn bị tiểu nhân hãm hại, gặp mâu thuẫn khó giải quyết ở nơi làm việc, khiến họ cảm thấy mệt mỏi và không muốn cố gắng nữa.

Tuy nhiên, "khổ tận cam lai", cuối cùng cũng đến lúc tuổi Sửu có thể thở phào nhẹ nhõm. Tử vi học có nói, tuần mới (10/10 - 16/10), Thần tài sẽ ưu ái con giáp này, giúp họ được suôn sẻ, hanh thông trong công việc, thu nhập từ đó cũng dần dần tăng lên, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống dư dả, viên mãn, thậm chí là giàu có. Chính vì vậy, tuổi Sửu hãy cố gắng kiên nhẫn nốt trong những ngày tháng 8 âm này và chuẩn bị đón đợi những cơ hội tốt nhất với mình nhé.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão làm công ăn lương có sự nghiệp phát triển tương đối ổn định. Bạn sẽ được cấp trên cất nhắc nếu thể hiện được điểm mạnh riêng có của bản thân, giúp tình hình tài chính trong gia đình được cải thiện nhanh chóng. Nếu là người năng động, có lựa chọn làm thêm các công việc tay trái thì bạn cũng được nhận nguồn thu nhập xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra.

Tử vi dự báo tuần mới (10/10 - 16/10), tuổi Mão trúng số độc đắc, làm đâu thắng đấy, hốt vàng hốt bạc, tiền chất đầy bao, ung dung hưởng lộc trời. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo tuần mới (10/10 - 16/10), người làm ăn buôn bán chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần, trong khi đa số mọi người nghỉ ngơi thì bạn lại đang hốt vàng hốt bạc. Một số người tạo được quan hệ với khách hàng, đối tác triển vọng nên cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra. Hãy tiếp tục cố gắng, bởi đích đến bạn đặt ra không còn ở xa nữa đâu.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm