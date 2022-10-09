Dự đoán tuần mới (10/10 – 16/10), Thần Tài ban lộc bất ngờ, 3 con giáp tiền vô ào ào, tài vận đi lên như diều gặp gió, đột phá tiền bạc liên miên, phú quý đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 20:33

Tử vi tuần mới (10/10 – 16/10), 3 tuổi dưới đây đổi vận phú quý giàu sang, đổi đời trong chớp mắt, muốn nghèo cũng khó.

Tuổi Tý

Tuổi Tý không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Theo tử vi, tuần mới (10/10 – 16/10) này, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Tý có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Dự đoán tuần mới (10/10 – 16/10), Thần Tài ban lộc bất ngờ, 3 con giáp tiền vô ào ào, tài vận đi lên như diều gặp gió, đột phá tiền bạc liên miên, phú quý đầy nhà - Ảnh 1

Tử vi dự báo tuần mới (10/10 – 16/10), Thần Tài ban lộc bất ngờ, tuổi Tý tiền vô ào ào, tài vận đi lên như diều gặp gió, đột phá tiền bạc liên miên, phú quý đầy nhà. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ 

Thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người luôn được coi là thiên tính vốn có của tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ luôn khiến nhiều người e ngại vì họ luôn mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa. Thêm vào đó, bản tính lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn của tuổi Ngựa luôn được người đời giúp đỡ. Qua đó, Ngựa luôn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Dự đoán tuần mới (10/10 – 16/10), Thần Tài ban lộc bất ngờ, 3 con giáp tiền vô ào ào, tài vận đi lên như diều gặp gió, đột phá tiền bạc liên miên, phú quý đầy nhà - Ảnh 2

Tử vi dự báo tuần mới (10/10 – 16/10), khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến nhờ sự nỗ lực vươn lên chính mình, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp cũng được nâng cao. Người tuổi Ngọ dù không thành tỷ phú thì cũng là đại gia của chính mình. Ngọ sẽ liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể nhờ vận son tiền bạc của mình.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn thông minh, nhanh nhẹn và hòa đồng. Vì vậy họ được nhiều người yêu mến và tạo dựng được nhiều mối nhân duyên tốt đẹp có lợi cho sự nghiệp của con giáp này.

Dự đoán tuần mới (10/10 – 16/10) người tuổi Thìn bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc. Đặc biệt người liều lĩnh thử sức ở lĩnh vực mới có thể gặt hái thành công. Tất nhiên, Thìn nên chọn lĩnh vực mà bản thân hiểu biết hơn mọi người.

Dự đoán tuần mới (10/10 – 16/10), Thần Tài ban lộc bất ngờ, 3 con giáp tiền vô ào ào, tài vận đi lên như diều gặp gió, đột phá tiền bạc liên miên, phú quý đầy nhà - Ảnh 3

Không chỉ vậy, sự nghiệp của Thìn thời gian tới cũng vô cùng thăng tiến. Bên cạnh con giáp này có sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc dù gặp khó cũng đều được giải quyết nhanh chóng và ổn thỏa.

(*) Thông tin trog bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự báo ngày mai ngày (10/10), 3 con giáp bùng nổ tài lộc, “rơi” trúng hố vàng, mang túi ba gang đựng tiền chất đống, phất lên giàu khủng, may mắn hanh thông

Tử vi dự báo ngày mai ngày (10/10), 3 con giáp bùng nổ tài lộc, “rơi” trúng hố vàng, mang túi ba gang đựng tiền chất đống, phất lên giàu khủng, may mắn hanh thông

Tử vi dự báo ngày mai ngày (10/10), 3 con giáp này may mắn đột phá, tài lộc kéo đến ùn ùn, sự việc diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp.

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