Qua hôm nay ngày (9/10), sao tốt chiếu rọi, 3 con giáp gặp may mắn liên tiếp, tiền đổ đầy túi, trúng số giàu to, thuận lợi đủ đường, cuối năm dư dả

Tử vi dự báo qua hôm nay ngày (9/10), tuổi Dậu gặp may mắn liên tiếp, tiền đổ đầy túi, trúng số giàu to, thuận lợi đủ đường, cuối năm dư dả. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trung thực, cần cù chịu khó, chỉ phải cái là hơi cố chấp, không nhanh nhạy, thế nhưng hai ngày cuối tuần họ có thế vận cực kỳ đẹp.

Con giáp này có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua. Qua hôm nay ngày (9/10), cuộc đời Sửu bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Sửu sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn.

Tử vi dự báo qua hôm nay ngày (9/10), cuộc sống của tuổi Sửu bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định, giúp bạn có thể tận hưởng sự dư dả và thành công.(Ảnh minh họa: Internet)

Một số người có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, con giáp này không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may của mình. Hãy cố gắng lao động và làm giàu dựa trên chính công sức đã bỏ ra.

Hỏa sinh Thổ cho thấy tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, con giáp này đều sẽ tâm sự và thảo luận cùng người ấy, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình yên bình, ít mâu thuẫn.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người giỏi giang, có tầm nhìn. Họ bình tĩnh khi đối mặt với thử thách. Con giáp này cũng là người ham học hỏi, giàu chí tiến thủ.

Họ luôn giữ tinh thần cầu thị, học tập suốt đời. Trong cuộc sống, khi đối mặt với những biến cố, thử thách, người tuổi Thân luôn giữ được sự bình tĩnh, kiềm chế. Tử vi dự báo qua hôm nay ngày (9/10), người tuổi Thân được Thần Tài ghé thăm, tài lộc suôn sẻ. Những dự định của con giáp này trước kia bị trì hoãn thì trong tháng này, họ có thể bắt tay vào thực hiện.

Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được nhận thêm công việc, dự án, được đồng nghiệp giúp đỡ. Ngoài ra, họ cũng có thêm cơ hội học tập nâng cao kỹ năng, tạo nền tảng vững chắc cho bản thân. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, giảm bớt áp lực.

Con giáp tuổi này có kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch nên tránh được sai sót. Công việc làm ăn của họ diễn ra trơn tru, suôn sẻ, mang lại nguồn lợi dồi dào.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm