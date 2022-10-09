Sau Rằm tháng 9 âm lịch (15/9/2022), 3 con giáp chấm dứt số nghèo, giàu lên như vũ bão, tay trái cầm tiền tỷ, tay phải ôm hũ vàng, bước tới đâu lộc theo đến đó, giàu sang cát tường

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 21:18

Tử vi dự báo sau Rằm tháng 9 âm lịch (15/9), 3 con giáp này tin vui về sự nghiệp, đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, gặp được nhiều quý nhân, may mắn tiền bạc.

Tuổi Dậu

Nửa đầu năm 2022, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, đến nửa cuối năm 2022 cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Tử vi dự báo sau Rằm tháng 9 âm lịch (15/9), tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay. Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. 

Sau Rằm tháng 9 âm lịch (15/9/2022), 3 con giáp chấm dứt số nghèo, giàu lên như vũ bão, tay trái cầm tiền tỷ, tay phải ôm hũ vàng, bước tới đâu lộc theo đến đó, giàu sang cát tường - Ảnh 1

Lời khuyên cho tuổi Dậu là chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Sau Rằm tháng 9 âm lịch (15/9) là khoảng thời gian tuổi Dậu sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm.

Tuổi Tỵ

Thông minh, tài giỏi chính là bản tính vốn có của tuổi Tỵ, dù không quá xuất sắc nhưng Tỵ luôn biết cách dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công riêng. Chính vì tính cách cần mẫn siêng năng và không ngừng học hỏi cải thiện, tuổi Tỵ càng khiến mình thành công và trở nên giàu có.

Sau Rằm tháng 9 âm lịch (15/9/2022), 3 con giáp chấm dứt số nghèo, giàu lên như vũ bão, tay trái cầm tiền tỷ, tay phải ôm hũ vàng, bước tới đâu lộc theo đến đó, giàu sang cát tường - Ảnh 2
Tử vi dự báo sau Rằm tháng 9 âm lịch (15/9), tuổi Tỵ chấm dứt số nghèo, giàu nhanh như vũ bão, tay trái cầm tiền tỷ, tay phải ôm hũ vàng. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo sau Rằm tháng 9 âm lịch (15/9), thời vận thời vận tuổi Tỵ sẽ đến. Cuộc đời của Tỵ như lật sang một trang sách mới. Gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng đầy hứa hẹn đối với con giáp này. Có thể nói đường lên đỉnh cao của tuổi Tỵ phất như diều gặp gió. Hãy nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền sẽ về túi của bạn nhiều không kể siết.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo sau Rằm tháng 9 âm lịch (15/9), tuổi Dậu có cơ hội rất lớn gặp được quý nhân, công việc thông thuận, việc kinh doanh càng dễ có lời lãi lớn thu về túi. Người tuổi Dậu sẽ được đền đáp xứng đáng cho những khó khăn trắc trở đã phải trải qua.

Sau Rằm tháng 9 âm lịch (15/9/2022), 3 con giáp chấm dứt số nghèo, giàu lên như vũ bão, tay trái cầm tiền tỷ, tay phải ôm hũ vàng, bước tới đâu lộc theo đến đó, giàu sang cát tường - Ảnh 3

Đặc biệt, con giáp tuổi Tuất còn gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp có những bước tiến xa, có khả năng làm giàu, những năm tháng về sau không lo cơm áo gạo tiền. Nhiều cơ hội làm giàu mở ra trước mắt nếu chịu chuẩn bị trước, giữ tâm lý cởi mở và khoáng đạt thì bản mệnh sẽ có cơ hội phất lên nhanh chóng, gỡ gạc được những tổn thất.

(*) Thông tin trog bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp được dự đoán trúng số vào Rằm tháng 9 âm lịch 2022, giàu lên nhanh chóng, tiền vàng ngập lối, may mắn hơn son, tắm mưa tài lộc, tiền chất cất đầy nhà, ngập trong vàng bạc

3 con giáp được dự đoán trúng số vào Rằm tháng 9 âm lịch 2022, giàu lên nhanh chóng, tiền vàng ngập lối, may mắn hơn son, tắm mưa tài lộc, tiền chất cất đầy nhà, ngập trong vàng bạc

Tử vi dự báo Rằm tháng 9 âm lịch 2022, 3 con giáp này giàu lên nhanh chóng, tiền vàng ngập lối, may mắn hơn son, tắm mưa tài lộc.

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