Năm 2022 này, vận số người tuổi Mùi như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Tử vi dự báo ngày mai thứ Hai ngày (10/10) tuổi Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Mùi vốn là những người không quá tham vọng, nhưng cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

Từ một giai đoạn nào đó, tuổi Dần được vị thần may mắn chăm sóc, có quý nhân giúp đỡ trong mọi việc. Dù có làm gì đi nữa thì tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 và thu được 10 thì càng vui vẻ lạc quan và càng thu hút nhiều tài sản hơn. Tử vi dự báo ngày mai thứ Hai ngày (10/10), hổ sẽ là con vật giàu nhất thế giới khi được thần tài bao bọc.

Dưới sự che chở của Cát Tinh, chú Hổ như rồng mọc thêm cánh, bay nhanh hơn, bay xa hơn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, sự nghiệp của Dần phất lên như diều gặp gió.Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Từng chút một Hổ càng được tôn trọng, có uy tín, ảnh hưởng đến số đông. Lộc kim tiền sẽ chủ động tìm kiếm đến Hổ và cho phép những con Hổ có cuộc sống giàu có, hạnh phúc, phát triển mạnh mẽ.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo ngày mai thứ Hai ngày (10/10) tới có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, mở rộng mạng lưới khách hàng, giúp bạn bước khỏi khó khăn và cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Từ ngày mai thứ Hai ngày (10/10), trong công việc, dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song bản mệnh đừng lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những thiếu sót của mình. Nếu muốn phát triển nhanh chóng hơn, bạn cần dũng cảm nhận lỗi sai của mình để có hướng sửa chữa.

(*) Thông tin trog bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm