3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, trúng số độc đắc bất ngờ, ví tiền rủng rỉnh, tài lộc bùng nổ nhất 3 ngày đầu tuần mới (10, 11, 12/10)

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 22:57

Tử vi cho biết, 3 con giáp này được Thần Tài gõ cửa, trúng số độc đắc bất ngờ, ví tiền rủng rỉnh, tài lộc bùng nổ nhất 3 ngày đầu tuần mới (10, 11, 12/10).

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tuy có bề ngoài bình bình, không thích sự cạnh tranh nhưng thật sự con giáp này rất thông minh, và luôn biết dung sự thông minh của mình để tìm kiếm cơ hội phát triển tốt nhất.

Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (10, 11, 12/10), khi bước vào đại vận, cho dù sự nghiệp, tiền bạc hay tình cảm đều hết sức may mắn. Con giáp này có thể làm đâu thắng đó, đi đến đâu cũng tìm ra cơ hội tăng thêm thu nhập và chuyện tình cảm luôn hạnh phúc, ngọt ngào. 

3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, trúng số độc đắc bất ngờ, ví tiền rủng rỉnh, tài lộc bùng nổ nhất 3 ngày đầu tuần mới (10, 11, 12/10) - Ảnh 1
Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (10, 11, 12/10), tuổi Hợi được Thần Tài gõ cửa, trúng số độc đắc bất ngờ, ví tiền rủng rỉnh, tài lộc bùng nổ.  (Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là một trong những con giáp có vẻ bề ngoài mềm mại, nhẹ nhàng, thậm chí là hơi yếu đuối, song tuổi Mão lại sở hữu một nội tâm cứng cỏi, không dễ đầu hàng nghịch cảnh, và đây cũng là 1 trong những yếu tố giúp họ đạt được thành công trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Tuy nhiên, nhiều lúc tuổi Mão được đánh giá là khá "cứng đầu", dễ khiến mối quan hệ của họ với những người khác trở nên căng thẳng. Đặc biệt là ở nơi làm việc, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của họ. Tuổi Mão đã rất vất vả để gây dựng sự nghiệp. Họ phải nỗ lực gấp nhiều lần, chịu đựng không ít thử thách, thậm chí trong cả chuyện tiền bạc, tình cảm lẫn sức khỏe.

3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, trúng số độc đắc bất ngờ, ví tiền rủng rỉnh, tài lộc bùng nổ nhất 3 ngày đầu tuần mới (10, 11, 12/10) - Ảnh 2

Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (10, 11, 12/10), "Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai" là sự khởi đầu mới cho 1 giai đoạn "may mắn hết phần người khác" cho tuổi Mão, với nhiều cơ hội kiếm tiền tốt chưa từng có, giúp họ xây dựng cho mình 1 sự nghiệp vững chắc với nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (10, 11, 12/10), con đường tài lộc của người tuổi Ngọ hanh thông nhờ có cát tinh che chở. Khó khăn giảm bớt, áp lực không còn đè nặng giúp bản mệnh lấy lại sự hăng hái để tiến về phía trước, dẹp bỏ mọi vật cản dưới chân mình. Cả việc chính và việc phụ đều mang tới thu nhập dồi dào cho bạn. Người làm công ăn lương dễ nhận tiền thưởng nóng vì hoàn thành mục tiêu.

3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, trúng số độc đắc bất ngờ, ví tiền rủng rỉnh, tài lộc bùng nổ nhất 3 ngày đầu tuần mới (10, 11, 12/10) - Ảnh 3

Bên cạnh đó, 3 ngày đầu tuần mới (10, 11, 12/10) người làm ăn kinh doanh nhanh chóng nhận lãi lời từ việc đầu tư buôn bán. Nếu bản mệnh chuyên tâm vào đường cầu tài thì sẽ đại phú đại quý, đếm tiền mỏi tay không hết, lại còn dễ dàng được người khác dẫn mối làm ăn lâu dài.

Tuy nhiên, dù có tham công tiếc việc đến mấy, bạn cũng cần chú ý đến sức khỏe của bản thân, đừng quên tập luyện để cơ thể luôn khỏe mạnh.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào tuần mới (10/10 - 16/10), Cát tinh hỗ trợ, làm đâu thắng đấy, hốt vàng hốt bạc, tiền chất đầy bao, ung dung hưởng lộc trời

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào tuần mới (10/10 - 16/10), Cát tinh hỗ trợ, làm đâu thắng đấy, hốt vàng hốt bạc, tiền chất đầy bao, ung dung hưởng lộc trời

Tử vi dự báo tuần mới (10/10 - 16/10), 3 con giáp này trúng số độc đắc, làm đâu thắng đấy, hốt vàng hốt bạc, tiền chất đầy bao, ung dung hưởng lộc trời.

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