Thần Tài chiếu cố, Quý Nhân phù trợ, cứu nguy 3 con giáp vào đúng buổi trưa Thứ 7 ngày 17/12/2022: Vượng khí vượng phát, tài vận hanh thông, tài lộc vào cửa, tiền đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 11:11

Được Thần Tài phù hộ, khi mọi người chưa kịp phản ứng thì 3 con giáo này đã có thành tựu không nhỏ trong cuộc sống. Điều kỳ diệu sẽ thành hiện thực, vạn sự như ý, sự nghiệp thăng tiến lên một tầm cao mới.

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được Tam Hợp nâng đỡ nên bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi. Bạn có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch mình đã đặt ra từ trước, chắc chắn sẽ có được một khởi đầu vô cùng suôn sẻ.

Thần Tài chiếu cố, Quý Nhân phù trợ, cứu nguy 3 con giáp vào đúng buổi trưa Thứ 7 ngày 17/12/2022: Vượng khí vượng phát, tài vận hanh thông, tài lộc vào cửa, tiền đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số công việc tưởng chừng bế tắc cũng có thể tìm ra lời giải đáp trong ngày hôm nay. Bạn thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề nên mọi việc chẳng còn khó khăn như trước nữa. Thậm chí, bạn còn có thể định hướng, dẫn dắt mọi người xung quanh. Tuổi Thìn sẽ có được sự giúp đỡ của quý nhân nên vận trình suôn sẻ, hoàn thành những dự định đã ấp ủ bấy lâu, nhận được thành công xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tuổi Tý

Trong thời điểm này, có thể nói là khá thuận lợi đối với người tuổi Tý. Lúc này, bản mệnh đã có cơ hội khẳng định vị thế của mình. Bạn có những cách giải quyết vấn đề hết sức hợp lý khiến ai cũng bị thuyết phục. Tuy nhiên, bạn đừng vì mình gặt hái được thành công mà thành ra kiêu ngạo nhé.

Thần Tài chiếu cố, Quý Nhân phù trợ, cứu nguy 3 con giáp vào đúng buổi trưa Thứ 7 ngày 17/12/2022: Vượng khí vượng phát, tài vận hanh thông, tài lộc vào cửa, tiền đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn tiến triển suôn sẻ đặc biệt vào thời điểm cuối tuần. Chính Tài cho thấy, bạn sẽ được nhận một khoản lương thưởng với công sức đã bỏ ra. Trong khi đó, Thiên Tài giúp bản mệnh phát tài bất ngờ hoặc nhận được tiền ủng hộ của người thân thiết.

Chuyện tình cảm của những người đã lập gia đình lại khá ảm đạm. Có lẽ bạn đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp mà quên quan tâm đến nửa kia. Hãy trò chuyện với người ấy nhiều hơn để thấu hiểu tâm tư đối phương.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi lương thiện, rất thấu tình đạt lý, con giáp này làm việc gì cũng rất chu đáo và tỉ mỉ nên được nhiều người yêu quý và thường được giúp đỡ khi gặp hoạn nạn. Trong thời điểm này, vận thế của người tuổi Mùi không còn bị áp chế bởi hung tinh nữa nên không ngừng khởi sắc, hanh thông và vận may cũng vì thế mà liên tiếp kéo đến với con giáp này.

Thần Tài chiếu cố, Quý Nhân phù trợ, cứu nguy 3 con giáp vào đúng buổi trưa Thứ 7 ngày 17/12/2022: Vượng khí vượng phát, tài vận hanh thông, tài lộc vào cửa, tiền đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi kinh doanh, buôn bán sẽ có cơ hội có được những thương vụ làm ăn kếch xù mang lại lợi nhuận không hề nhỏ, còn những người làm công ăn lương không chỉ ổn định với nguồn thu nhập chính mà thu nhập phụ cũng tăng cao do các khoản đầu tư bên ngoài đem lại số lãi không nhỏ. Con giáp có thể tận hưởng cuộc sống vinh hoa, phú quý.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Phúc khí bao quanh 3 con giáp vào đúng 15h chiều Thứ 7 ngày 17/12/2022: Vận số đỏ rực, tài lộc 'bật như diều gặp gió', làm việc gì cũng suôn sẻ và may mắn hơn người

Phúc khí bao quanh 3 con giáp vào đúng 15h chiều Thứ 7 ngày 17/12/2022: Vận số đỏ rực, tài lộc 'bật như diều gặp gió', làm việc gì cũng suôn sẻ và may mắn hơn người

Người có phúc khí thì làm việc gì cũng suôn sẻ. Trong thời điểm này, họ sẽ sống hết mình, tài lộc vào cửa, tiền đầy nhà, ngày mới hanh thông, may mắn sẽ đến, giàu sang, vạn sự như ý.

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