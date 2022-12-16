Phúc khí bao quanh 3 con giáp vào đúng 15h chiều Thứ 7 ngày 17/12/2022: Vận số đỏ rực, tài lộc 'bật như diều gặp gió', làm việc gì cũng suôn sẻ và may mắn hơn người

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 10:59

Người có phúc khí thì làm việc gì cũng suôn sẻ. Trong thời điểm này, họ sẽ sống hết mình, tài lộc vào cửa, tiền đầy nhà, ngày mới hanh thông, may mắn sẽ đến, giàu sang, vạn sự như ý.

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi chính là “con cưng” Thần Tài, là con giáp giàu có bậc nhất, nắm giữ may mắn đặc biệt trong thời điểm này. Công việc của người tuổi này đang bước vào thời kỳ vàng son. Mùi không chỉ vượng đường sự nghiệp – công danh mà còn có duyên với tiền bạc. Giai đoạn này, các khoản thu nhỏ lần lượt đổ về túi của con giáp này.

Phúc khí bao quanh 3 con giáp vào đúng 15h chiều Thứ 7 ngày 17/12/2022: Vận số đỏ rực, tài lộc 'bật như diều gặp gió', làm việc gì cũng suôn sẻ và may mắn hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi không những bản mệnh may mắn, có quý nhân giúp đỡ mà bản thân con giáp này cũng được Cát tinh cao chiếu. Tuổi Mùi còn trúng thưởng trong một trò may rủi. Nếu quay số hoặc tham gia rút thăm, con giáp này sẽ trúng một khoản tiền không nhỏ. Ngoài ra, một thành viên trong gia đình còn cho tiền hoặc mang cơ hội kiếm tiền đến cho người tuổi Mùi.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có đầu óc tinh tế và dám bứt phá. Mặc dù đôi khi họ thiếu một số ý tưởng nhưng chỉ cần họ làm việc có tâm thì thành tựu sự nghiệp cũng không kém ai. Hơn nữa, con giáp này còn có tài năng phi thường và luôn khẳng định tầm ảnh hưởng của mình trong công việc, xuất hiện đúng nơi, đúng lúc. Người tuổi Mão có hiệu suất làm việc cao, một số khó khăn, trắc trở trong sự nghiệp của họ có thể được giải quyết êm thấm.

Phúc khí bao quanh 3 con giáp vào đúng 15h chiều Thứ 7 ngày 17/12/2022: Vận số đỏ rực, tài lộc 'bật như diều gặp gió', làm việc gì cũng suôn sẻ và may mắn hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, con giáp tuổi Mão càng dễ lấy được lòng tin của qúy nhân. Bởi vì mọi thành công sẽ bắt đầu từ những cơ hội mới, nếu bạn tìm ra cơ hội và được qúy nhân giúp đỡ thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cuộc sống của người tuổi Mão càng ngày càng đi vào qũy đạo ổn định, thành công là tất yếu.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp có phúc khí, hơn nữa, bản mệnh luôn có tinh thần lạc quan, tích cực nên cuộc sống lúc nào cũng có vẻ bình yên và thuận lợi hơn người. Từ nhỏ đến lớn, bạn đã được sống trong sự bao bọc của mọi người xung quanh, cho dù có gây ra rắc rối cũng có người giúp đỡ khắc phục.

Phúc khí bao quanh 3 con giáp vào đúng 15h chiều Thứ 7 ngày 17/12/2022: Vận số đỏ rực, tài lộc 'bật như diều gặp gió', làm việc gì cũng suôn sẻ và may mắn hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

uy nhiên, điều mà bản mệnh cần học là trân trọng những gì mà mình đang có, tranh thủ các cơ hội trời ban nếu muốn tiến xa hơn trong cuộc sống. Còn nếu bản mệnh chỉ thích an nhàn, hưởng phúc thì dù có may mắn đến thế nào đi nữa, bạn cũng chỉ có một cuộc sống bình bình, để người khác vượt qua.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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 Tử vi dự đoán vào thời điểm này có 3 con giáp được ban cho khả năng kiếm được nhiều điều tốt đẹp nhất, sẽ hưởng phúc lộc dồi dào.

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