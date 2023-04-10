Thần tài chỉ đường dẫn lối 3 con giáp "trúng mánh" lớn, hầu bao "leng keng" nào vàng nào bạc, vợ chồng "tay ấp, má kề" vào 10 ngày tới (20/4)

Tâm linh - Tử vi 10/04/2023 22:13

Tài lộc khá ổn định, vững vàng. Chính sự nâng đỡ của Thiên Tài giúp đường tài vận của con giáp này hanh thông

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra không đáng lo. Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi này thực hiện những kế hoạch đã được xây dựng từ trước. Bên cạnh đó, bản lĩnh vững vàng là cách giúp bản mệnh gặp hái được nhiều thành công trong tương lai. 

Tình cảm thăng hoa, nở rộ. Đôi lứa yêu nhau đang có khoảng thời gian thật hạnh phúc, viên mãn bên nhau do nhận được sự nâng đỡ của Tam Hợp Quý Nhân. 

Thần tài chỉ đường dẫn lối 3 con giáp 'trúng mánh' lớn, hầu bao 'leng keng' nào vàng nào bạc, vợ chồng 'tay ấp, má kề' vào 10 ngày tới (20/4) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận đào hoa của tuổi Thìn là nổi bật nhất trong số 12 con giáp. Bạn đang được rất nhiều người theo đuổi, lời tỏ tình và những món quà thì cứ đến ào ào khiến bạn cảm thấy khá hoang mang. Cứ nghe theo con tim mách bảo Thìn nhé.

Ngoài tình cảm thì công việc cũng rất quan trọng, bạn đang có chút chểnh mảng và lười biếng. Tuổi Thìn cần tăng tốc lên một chút, sắp tới sẽ có rất nhiều cơ hội để bạn phát triển sự nghiệp cho riêng mình.

Thần tài chỉ đường dẫn lối 3 con giáp 'trúng mánh' lớn, hầu bao 'leng keng' nào vàng nào bạc, vợ chồng 'tay ấp, má kề' vào 10 ngày tới (20/4) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc người tuổi Mão diễn ra bình ổn, công việc nên đề xuất những quyền lợi dành cho bản thân khi bạn đã cống hiến hết mình cho công ty. Tài lộc chưa có nhiều, nhưng kiên trì và cố gắng tiền bạc sẽ đến bất ngờ.

Người thương bạn dù ở xa nhưng luôn biết cách dành thời gian quan tâm, thấu hiểu bạn. Chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, nên uống đủ nước lọc giúp cơ thể khoẻ và mát dịu toàn bộ cơ quan.

Thần tài chỉ đường dẫn lối 3 con giáp 'trúng mánh' lớn, hầu bao 'leng keng' nào vàng nào bạc, vợ chồng 'tay ấp, má kề' vào 10 ngày tới (20/4) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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