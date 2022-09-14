Thần Tài chỉ định số giàu sang, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc dồi dào, chân trái đạp trúng vàng, chân phải dẫm kim cương, mệt mỏi vì phải đếm tiền liên tục trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 16:29

Tử vi dự báo trong 10 ngày tới đây, 3 tuổi này may mắn trúng số độc đắc, tài lộc vượng phát, sự nghiệp thành công rực rỡ.

Tuổi Dần

Trong tuần, tuổi Dần đón nhiều niềm vui hân hoan. Bản mệnh trời sinh thông minh, có tố chất lãnh đạo lại được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp của tuổi dẫn đã tốt lại càng thêm thuận lợi.

Sau khoảng thời gian đầu tuần khó khăn thì cuối tuần là lúc bạn khẳng định được bản thân và khiến mọi người phải nhìn mình bằng ánh mắt khác. Bạn có thể hoàn thành được công việc mà nhiều người cho là bất khả thi.

Tử vi dự báo trong 10 ngày tới , cuộc sống của con giáp này càng thêm rực rỡ. Sự nghiệp của tuổi Dần hanh thông khiến con giáp này được thở phào nhẹ nhõm, có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Chuyện tình cảm của Dần cũng khá yên bình.

Thần Tài chỉ định số giàu sang, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc dồi dào, chân trái đạp trúng vàng, chân phải dẫm kim cương, mệt mỏi vì phải đếm tiền liên tục trong 10 ngày tới - Ảnh 1
Thần Tài chỉ định số giàu sang, tuổi Dần là con giáp trúng số độc đắc, tài lộc dồi dào, chân trái đạp trúng vàng, chân phải dẫm kim cương trong 10 ngày tới (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo trong 10 ngày tới, người cầm tinh tuổi Dậu khá chân thành, chân thật, nói được, làm được. Trong cuộc sống, bạn ghét những chuyện lươn lẹo, trí trá. Tuy nhiên, cũng vì hay nói thẳng, nói thật nên con giáp này dễ làm mất lòng người khác, vướng chuyện thị phi không đáng có. Người tuổi này là người cầu tiến, giàu ý chí vươn lên.

Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khá khó khăn, bạn không ngừng học tập, phấn đấu và luôn tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng. Vận may của những người cầm tinh tuổi Dậu sẽ bắt đầu được cải thiện trong sáng mai.

Thần Tài chỉ định số giàu sang, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc dồi dào, chân trái đạp trúng vàng, chân phải dẫm kim cương, mệt mỏi vì phải đếm tiền liên tục trong 10 ngày tới - Ảnh 2

Tử vi dự báo trong 10 ngày tới, những khó khăn về mặt kinh tế của bạn sẽ từ từ được giải quyết. Trong sáng mai, người tuổi Dậu có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, tài lộc dồi dào hơn.

Không những thế, bạn còn có cơ hội kiếm thêm thu nhập từ những khoản đầu tư. Người làm kinh doanh thì thời gian tới đây doanh thu tăng vọt, bạn có cơ hội mở thêm các chi nhánh kinh doanh. Sự nghiệp thành công giúp con giáp này có thể sở hữu khối tài sản có giá trị.

Tuổi Mùi

Mùi có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống sung túc, ấm no. Con giáp này khá tham vọng, muốn mọi thứ đều thật viên mãn. Mùi luôn yêu thương gia đình và tìm mọi cách để chăm sóc cho những người thân của mình một cách đầy đủ nhất.

Tử vi dự báo trong 10 ngày tới, này cho biết Thần Tài sẽ mang đến nhiều tin vui cho tuổi Mùi. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên Mùi không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Thần Tài chỉ định số giàu sang, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc dồi dào, chân trái đạp trúng vàng, chân phải dẫm kim cương, mệt mỏi vì phải đếm tiền liên tục trong 10 ngày tới - Ảnh 3
Tử vi dự báo trong 10 ngày tới, tuổi Mùi là con giáp trúng số độc đắc, mệt mỏi vì phải đếm tiền liên tục trong 10 ngày tới. (Ảnh minh họa: Internet)

Tài lộc của Mùi ngày một dồi dào, đây chính là câu trả lời cho sự nỗ lực suốt bấy lâu nay của những chú Dê.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.

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