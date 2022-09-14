Tử vi dự báo trong 10 ngày tới đây, 3 tuổi này may mắn trúng số độc đắc, tài lộc vượng phát, sự nghiệp thành công rực rỡ.
- 3 ngày cuối tuần (23, 24, 25/9), 3 con giáp vượng số phượng hoàng, may mắn trúng số bất ngờ, tài lộc lên cao như phượng hoàng mọc thêm cánh, bạc vàng về như thác đổ, đếm tiền nhiều mỏi tay
- Dự đoán tử vi ngày mai, thứ Năm (15/9), 3 con giáp vận may dồn dập, một bước lên tiên, trúng số độc đắc, tiền vào như nước, đứng trên biển vàng, ôm tài sản khủng
Tuổi Dần
Trong tuần, tuổi Dần đón nhiều niềm vui hân hoan. Bản mệnh trời sinh thông minh, có tố chất lãnh đạo lại được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp của tuổi dẫn đã tốt lại càng thêm thuận lợi.
Sau khoảng thời gian đầu tuần khó khăn thì cuối tuần là lúc bạn khẳng định được bản thân và khiến mọi người phải nhìn mình bằng ánh mắt khác. Bạn có thể hoàn thành được công việc mà nhiều người cho là bất khả thi.
Tử vi dự báo trong 10 ngày tới , cuộc sống của con giáp này càng thêm rực rỡ. Sự nghiệp của tuổi Dần hanh thông khiến con giáp này được thở phào nhẹ nhõm, có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Chuyện tình cảm của Dần cũng khá yên bình.
Tuổi Dậu
Tử vi dự báo trong 10 ngày tới, người cầm tinh tuổi Dậu khá chân thành, chân thật, nói được, làm được. Trong cuộc sống, bạn ghét những chuyện lươn lẹo, trí trá. Tuy nhiên, cũng vì hay nói thẳng, nói thật nên con giáp này dễ làm mất lòng người khác, vướng chuyện thị phi không đáng có. Người tuổi này là người cầu tiến, giàu ý chí vươn lên.
Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khá khó khăn, bạn không ngừng học tập, phấn đấu và luôn tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng. Vận may của những người cầm tinh tuổi Dậu sẽ bắt đầu được cải thiện trong sáng mai.
Tử vi dự báo trong 10 ngày tới, những khó khăn về mặt kinh tế của bạn sẽ từ từ được giải quyết. Trong sáng mai, người tuổi Dậu có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, tài lộc dồi dào hơn.
Không những thế, bạn còn có cơ hội kiếm thêm thu nhập từ những khoản đầu tư. Người làm kinh doanh thì thời gian tới đây doanh thu tăng vọt, bạn có cơ hội mở thêm các chi nhánh kinh doanh. Sự nghiệp thành công giúp con giáp này có thể sở hữu khối tài sản có giá trị.
Tuổi Mùi
Mùi có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống sung túc, ấm no. Con giáp này khá tham vọng, muốn mọi thứ đều thật viên mãn. Mùi luôn yêu thương gia đình và tìm mọi cách để chăm sóc cho những người thân của mình một cách đầy đủ nhất.
Tử vi dự báo trong 10 ngày tới, này cho biết Thần Tài sẽ mang đến nhiều tin vui cho tuổi Mùi. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên Mùi không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.
Tài lộc của Mùi ngày một dồi dào, đây chính là câu trả lời cho sự nỗ lực suốt bấy lâu nay của những chú Dê.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.