Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thường chân thành, tốt bụng và liêm khiết. Con giáp này tốt bụng, bao dung, luôn thấu hiểu và sẵn sàng tha thứ cho người khác. Bản mệnh luôn sống tự lập. Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh nào, người tuổi này cũng tự làm mọi thứ chứ không nhờ cậy đến người khác.

Thời điểm tài vận tới, là khoảng thời gian tốt để người tuổi này hợp tác làm việc trong các dự án công việc hoặc kinh doanh. Bản mệnh có thể được quý nhân quan tâm nên thuận lợi hơn trong công việc. Con giáp này làm việc chăm chỉ, cần cù lại tỉ mỉ nên có thể cải thiện thu nhập, rủng rỉnh tiền tiêu.

Kể từ ngày 4/1/2023, vận trình của con giáp tuổi Sửu vượng phát. Dẫu gặp gian nan, thử thách con giáp này cũng có thể vượt qua. Đồng thời trong thời gian tới, bản mệnh có năng lượng lạc quan, tích cực.

Tuổi Thìn

Các chuyên gia tử vi - tướng số cho hay, những người tuổi Thìn rất trung thực, thẳng thắn. Con giáp này làm việc gì cũng đàng hoàng, quang minh chính đại. Bản mệnh đa phần đều nhiều tham vọng, có nhiều ước mơ, không chịu sống an phận, thủ thường.

Người làm công ăn lương sẽ tìm được công việc mới với mức lương, chế độ đãi ngộ tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày 4/1/2023, con giáp tuổi Thìn có nhiều chuyện vui. Công việc của người tuổi này hanh thông, rộng mở hơn trước. Người làm công ăn lương sẽ tìm được công việc mới với mức lương, chế độ đãi ngộ tốt hơn.

Trong khi đó, một số người khác tìm được thêm công việc, dự án hợp tác làm ăn giúp tăng thêm thu nhập. Những người làm kinh doanh cũng gặp gỡ nhiều khách hàng, chốt được những hợp đồng có giá trị lớn. Tiền bạc, tài sản trong tay, con giáp này nhờ đó cũng nhiều lên trông thấy.

Tuổi Hợi

thầy tử vi - tướng số nói rằng, người tuổi Hợi mang tính cách lạc quan, vui vẻ và năng động. Trong cuộc sống, con giáp này tay hay làm, chân hay đi chứ không chịu ngồi yên một chỗ.

Nhưng nhờ cần cù, chăm chỉ, bản mệnh tích lũy được nhiều kinh nghiệm và ngày càng vững vàng trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Dù có thể, con giáp này không phải là người tài năng xuất chúng. Nhưng nhờ cần cù, chăm chỉ, bản mệnh tích lũy được nhiều kinh nghiệm và ngày càng vững vàng trong sự nghiệp. Con giáp này rất yêu thương gia đình và luôn cố gắng hết sức để gia đình mình có cuộc sống đủ đầy hơn.

Kể từ ngày 4/1/2023, người tuổi Hợi ngày càng thăng hoa trong công việc. Nhờ biết tích góp nên bản mệnh có của ăn của để. Thời gian tới, cuộc sống của người tuổi này càng ấm no, đủ đầy, không còn khó khăn như trước.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.