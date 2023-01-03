Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Sửu thường chân thành, tốt bụng và liêm khiết. Họ tốt bụng, bao dung, luôn thấu hiểu và sẵn sàng tha thứ cho người khác. Con giáp này sống tự lập. Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh nào, họ cũng tự làm mọi thứ chứ không nhờ cậy đến người khác.

Thời gian này là khoảng thời gian tốt để họ hợp tác làm việc trong các dự án công việc hoặc kinh doanh. Họ có thể được quý nhân quan tâm nên thuận lợi hơn trong công việc. Con giáp này làm việc chăm chỉ, cần cù lại tỉ mỉ nên có thể cải thiện thu nhập, rủng rỉnh tiền tiêu.

2 ngày tới (4, 5/1/2023), vận trình của con giáp tuổi Sửu vượng phát. Dẫu gặp gian nan, thử thách họ cũng có thể vượt qua. Đồng thời trong tuần này, họ có năng lượng lạc quan, tích cực.

Tuổi Thân‏

‏Tuổi Thân vốn là người tài giỏi, thông minh hơn người. Trong công việc, họ là người tự chủ, có khả năng làm việc độc lập và tự tạo được sự nghiệp riêng cho mình. Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng người tuổi Thân bằng hết sức lực của mình sẽ vượt qua một cách đáng ngưỡng mộ.

Người tuổi Thân khiến người khác phải bất ngờ vì khả năng lội ngược dòng, vượt qua mọi trở ngại để giải quyết công việc êm xuôi, thuận lợi nhất - Ảnh minh họa: Internet

2 ngày tới (4, 5/1/2023), người tuổi Thân khiến người khác phải bất ngờ vì khả năng lội ngược dòng, vượt qua mọi trở ngại để giải quyết công việc êm xuôi, thuận lợi nhất. Ngoài ra, họ còn được quý nhân hậu thuẫn, tạo thêm nhiều cơ hội để làm giàu.

Chính vì vậy mà tiền đẻ ra tiền, tích góp được khoản tiền không hề nhỏ. Cuộc sống gia đạo của người tuổi Thân trong năm mới cũng tràn ngập niềm vui, tiếng cười rộn rã.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mùi thường tài năng hơn người, lại có nhiều tham vọng. Họ không bằng lòng với hiện tại, dám thử thách bản thân.

Người tuổi này rất tận tâm và kiên trì trong chuyện tình cảm. Khi đã yêu ai, họ yêu chung thủy và hết lòng - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vậy, dù xuất thân bần hàn, con giáp tuổi này cũng được dự đoán sẽ có tương lai tươi sáng. Người tuổi này rất tận tâm và kiên trì trong chuyện tình cảm. Khi đã yêu ai, họ yêu chung thủy và hết lòng.

2 ngày tới (4, 5/1/2023), con giáp tuổi Mùi có vận khí vượng phát, không lo gặp tai ương. Sau thời gian gặp khó khăn, chật vật trong công việc, con giáp này cũng tìm được cơ hội phù hợp với bản thân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.