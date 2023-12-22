Thần May Mắn mỉm cười với 3 con giáp trong 15 ngày tới: Đảm bảo sự nghiệp bước lên một tầm cao mới, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, tài lộc sinh sôi

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 14:37

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây được Tam Hợp quý nhân hỗ trợ, một bước thành danh trong 15 ngày tới.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có một tháng phải nói là mỹ mãn. Xem bói trong 15 ngày tới, con giáp này vận trình sáng rỡ, những đen đủi xui xẻo trước đó đều tan biến, mọi sự suôn sẻ thuận lợi vô cùng.

Công việc tiến triển theo chiều hướng tích cực, không còn xáo trộn nhiều mà đã dần đi vào khuôn khổ. Lại thêm quý nhân chỉ lối dẫn đường nên thời cơ không bị vụt qua, nắm bắt cơ hội để thể hiện sức mình.

Đường tài lộc cũng vượng phát khi mà thu nhập chính vẫn ổn định, thậm chí còn có chiều hướng tăng nhẹ. Với người làm công ăn lương, có thể sẽ đón niềm vui khi có thêm lương thưởng hay thu nhập từ nghề tay trái. Riêng người buôn bán kinh doanh thì có một tháng phát tài, tiền về như nước khi chuyện làm ăn càng cuối tháng càng khởi sắc.

Đường tình duyên của bản mệnh đang trên đà tăng tiến. Đào hoa vượng giúp cho người có đôi tình yêu thêm nồng nàn cháy bỏng, người độc thân thì dễ tìm được người cùng chung đôi chung lối.

Thần May Mắn mỉm cười với 3 con giáp trong 15 ngày tới: Đảm bảo sự nghiệp bước lên một tầm cao mới, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, tài lộc sinh sôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những chú rồng, đứa con của trời đất vốn sinh ra đã được trời phú cho vận mệnh may mắn hơn những con giáp khác. Song tất nhiên, cuộc đời không thể tránh khỏi những lúc chật vật, khó khăn. 15 ngày tới cũng là thời điểm đánh dấu sự thay đổi chuyện mình vận mệnh của người tuổi Thìn.

Những khó khăn tài chính trước đây sẽ được bạn giải quyết hoàn toàn trong thời gian này. Sự nghiệp hanh thông, thu nhập cũng theo chiều hướng đi lên nhanh chóng. Thậm chí, với một số người, cơ hội đổi đời có thể xuất hiện chỉ sau 1 đêm.

Trong công việc cũng như cuộc sống, mỗi khi gặp khó khăn, tưởng chừng sắp thất bại thì quý nhân lại xuất hiện, đưa tay giúp đỡ, giúp con giáp này tìm được đường hướng giải quyết. Không chỉ được quý nhân phù trợ mà may mắn cũng sẽ ùn ùn kéo tới với con giáp này trong 15 ngày tới. Theo tử vi phương Đông, thời gian tới người tuổi Thìn sẽ gặp rất nhiều thuận lợi, mưu sự tất thành, không gặp phải trở ngại gì đáng kể.

Nhờ có Thần Tài chiếu mệnh nên tiền bạc cứ thế kéo đến với người tuổi Thìn, thậm chí đôi khi tin vui tới tấp khiến con giáp này cũng không khỏi ngỡ ngàng. Hãy yên tâm phấn đấu lao động, thành quả sẽ được đền đáp xứng đáng.

Thần May Mắn mỉm cười với 3 con giáp trong 15 ngày tới: Đảm bảo sự nghiệp bước lên một tầm cao mới, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, tài lộc sinh sôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 15 ngày tới, người tuổi Tỵ cũng bước vào cục diên tương hợp nên vận thế cũng khởi sắc hơn tháng trước, cho dù gặp bất cứ phiền phức nào cũng đều sẽ có thể thuận lợi vượt qua.

Trong 15 ngày tới, với sự trợ giúp, dẫn đường chỉ lối của quý nhân là người thân trong gia đình sẽ giúp sự nghiệp của con giáp này phát triển với tốc độ thần tốc chưa từng có. Vì thế, việc thăng chức tăng lương ắt sẽ xảy ra, còn người tự làm chủ, tự kinh doanh sẽ kiếm được những mối khách hàng giàu tiềm năng. 

Thần May Mắn mỉm cười với 3 con giáp trong 15 ngày tới: Đảm bảo sự nghiệp bước lên một tầm cao mới, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, tài lộc sinh sôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp từ ngày 23/12 đến ngày 31/12: May túi ba gang ra đựng bạc vàng tứ phương, cầu duyên hữu duyên, làm ăn khấm khá

Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp từ ngày 23/12 đến ngày 31/12: May túi ba gang ra đựng bạc vàng tứ phương, cầu duyên hữu duyên, làm ăn khấm khá

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vượng đường công danh, tài lộc bám chặt từ ngày 23/12 đến ngày 31/12.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 23/12 tu vi ngay 24/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 7 giờ 17 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 7 giờ 19 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 7 giờ 22 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 7 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 8 giờ 24 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 9 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng