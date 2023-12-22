Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp từ ngày 23/12 đến ngày 31/12: May túi ba gang ra đựng bạc vàng tứ phương, cầu duyên hữu duyên, làm ăn khấm khá

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vượng đường công danh, tài lộc bám chặt từ ngày 23/12 đến ngày 31/12.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp sung sướng từ khi còn bé, cuộc đời chẳng phải lao đao lận đận với tiền bạc như những con giáp khác. Công việc thuận lợi, kinh doanh khấm khá giúp con giáp này giàu lên khi còn khá trẻ. Chẳng cần phải nhờ cậy hay nương tựa ai Hợi cũng dư sức tự chèo lái đời mình lên đỉnh vinh quang, mang lại sự hãnh diện cho cả gia đình, dòng họ.

Từ ngày 23/12 đến ngày 31/12 vận số của người tuổi Hợi khá vượng, giúp mọi sự đang suy tính của con giáp này đều như ý. Không chỉ vận tài lộc, tình duyên của Hợi cũng đỏ như son, giúp họ tha hồ tận hưởng những tháng ngày ấm êm, nồng nàn bên một nửa yêu thương.

Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp từ ngày 23/12 đến ngày 31/12: May túi ba gang ra đựng bạc vàng tứ phương, cầu duyên hữu duyên, làm ăn khấm khá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trời sinh đã có lộc về đường quan lộ, mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi, suôn sẻ. Với tố chất thông minh sẵn có, năng lực hơn người, lại thêm tinh thần hiếu học, nhìn chung đường công danh tài lộc của con giáp này tương đối sáng.

Không những vậy, bất luận sóng gió có lớn đến đâu cũng khó có thể đánh bại được con giáp này từ ngày 23/12 đến ngày 31/12. Nếu như làm người đứng đầu một công ty, những người sinh năm Tý nhất định sẽ mở rộng được sự nghiệp, thành tích sẽ mỗi ngày một lớn.

Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp từ ngày 23/12 đến ngày 31/12: May túi ba gang ra đựng bạc vàng tứ phương, cầu duyên hữu duyên, làm ăn khấm khá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi từ ngày 23/12 đến ngày 31/12, cuộc sống của Dần ngày càng khởi sắc, nhất là vấn đề tài chính. Bạn đi đâu cũng được người khác cung phụng, nể trọng. Những dự án lớn nhỏ trong công ty, cấp trên đều giao phó hết cho bạn.

Tuy nhiên con giáp này cũng nên thận trọng trong việc phán đoán kẻo ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Bạn làm gì cũng đừng quá vội vàng, hấp tấp, đừng tạo cơ hội cho tiểu nhân hãm hại, ngáng đường. Thời điểm này cũng rất thích hợp để bạn thực hiện những điều mình mơ ước từ lâu. Đừng ngại khó khăn hay thử thách, chỉ cần cố gắng con đường thăng tiến sẽ vô cùng rộng mở.

Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp từ ngày 23/12 đến ngày 31/12: May túi ba gang ra đựng bạc vàng tứ phương, cầu duyên hữu duyên, làm ăn khấm khá - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp xoay chuyển càn khôn đúng 5h sáng thứ Sáu ngày 22/12: Hầu bao rủng rỉnh, một tay quơ tiền một tay ôm vàng, vận thế bay cao

Top 3 con giáp xoay chuyển càn khôn đúng 5h sáng thứ Sáu ngày 22/12: Hầu bao rủng rỉnh, một tay quơ tiền một tay ôm vàng, vận thế bay cao

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