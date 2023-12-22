3 con giáp có cơ hội đạp trúng hố vàng trong 7 ngày tới: Được bề trên 'chiều chuộng' hết mực, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đếm tiền mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đang nghèo thành giàu, nhà trước đầy vàng, nhà sau đầy bạc trong 7 ngày tới.

Tuổi Mão

Trong môi trường công sở, tuổi Mão luôn là người chăm chỉ, hoà đồng và nhanh nhạy với mọi vấn đề. Vì thế khi xảy ra rắc rối trong công việc, con giáp này không hề nao núng mà vẫn giữ được sự bình tĩnh và thể hiện hết được sự nhanh nhạy của mình. Mặc dù không phải là những người nổi bật nhất công ty, thế nhưng tuổi Mùi luôn biết cách làm bản thân khác biệt, được cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp nể phục. Đối với người tuổi Mão làm công ăn lương, đây là thời điểm thích hợp để họ tìm cho mình những hướng đi mới, bất ngờ và nhiều thử thách hơn.

Trong 7 ngày tới những người tuổi Mão chính là con giáp may mắn cuộc đời sang trang mơí hỷ tín kéo tơí liên tục.

Nhờ có sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát mà tuổi Mùi có một cuộc sống hạnh phúc, an yên hơn. Ngoài khoản lương cố định hàng tháng, con giáp này còn có cơ hội “phát tài” nhờ tham gia một vài dự án đầu tư mới. Mặc dù đây là những kế hoạch có khả năng sinh lời cao, thế nhưng tuổi Mùi không nên hấp tấp. Họ cần cân nhắc kĩ lưỡng và tham khảo thêm ý kiến từ người có kinh nghiệm xung quanh để không rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

3 con giáp có cơ hội đạp trúng hố vàng trong 7 ngày tới: Được bề trên 'chiều chuộng' hết mực, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đếm tiền mãi không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình hòa đồng, dễ gần, thích kết bạn. Họ có khả năng giao tiếp tốt, giỏi xử lý các tình huống xã hội nên được lòng mọi người. Trong công việc, họ chăm chỉ, tận tụy, sẵn sàng lắng nghe các ý kiến góp ý từ người khác.

Con giáp tuổi này học hỏi từ những thất bại, trở ngại. Vì vậy, càng về sau, họ lại càng vững vàng và trưởng thành hơn trong sự nghiệp.

Thời gian gần đây, người tuổi Mùi gặp không ít khó khăn trong công việc do tác động ngoại cảnh. Công việc bị trì hoãn khiến họ khá mất bình tĩnh, lo lắng. 

Tuy nhiên, trong 7 ngày tới, tài vận của con giáp này dần khởi sắc. Người tuổi này sẽ nhận được tin vui bất ngờ, vận trình suôn sẻ.

Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, nhận thêm nhiều dự án công việc. Trong khi đó, người tuổi Mùi làm kinh doanh cũng được Thần Tài ban phát tài lộc, chốt được nhiều đơn hàng, thương vụ. 

Sự nghiệp thành công giúp họ mang đến cho gia đình một cuộc sống ấm no, sung túc hơn trước.

3 con giáp có cơ hội đạp trúng hố vàng trong 7 ngày tới: Được bề trên 'chiều chuộng' hết mực, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đếm tiền mãi không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý  

Tuổi Tý may mắn được Tam Hợp cục che chở nên thể hiện được bản lĩnh và sự nhanh nhẹn của mình trong mọi vấn đề gặp phải trong 7 ngày tới. Dù đối mặt với khó khăn nào trong công việc cũng đều nhanh chóng xử lý một cách khéo léo nhất có thể.

Tình hình tài chính của bản mệnh cũng vô cùng thuận lợi nhờ cát khí đang hưng vượng. Đặc biệt, những người làm việc liên quan đến nghệ thuật sáng tạo hoặc kinh doanh buôn bán sẽ được lợi hơn cả.

Con giáp này có nguồn cảm hứng dồi dào cho nên những kế hoạch mà bản mệnh thực hiện đều mang lại kết quả tích cực.

Kim sinh Thủy còn mang tới những tín hiệu tích cực cho chuyện tình cảm của Tý. Những bạn đã có đôi thì sống trong những phút hạnh phúc ngập tràn. Yêu và được yêu, cả hai không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình mà chẳng nghĩ suy quá nhiều.

3 con giáp có cơ hội đạp trúng hố vàng trong 7 ngày tới: Được bề trên 'chiều chuộng' hết mực, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đếm tiền mãi không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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