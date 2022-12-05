Thần May Mắn 'đỡ đầu' 3 con giáp vào đúng 4h sáng Thứ 3 ngày 6/1/2022: Từ nay bội thu hỷ sự, 'tụ hỷ tụ tài', tay ôm tiền tỷ, tình duyên và công danh vẹn toàn  

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 11:32

Danh sách 3 con giáp may mắn vào khung giờ này, từ nay tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ, vận trình hanh thông, gia đình hạnh phúc.

 

Tuổi Ngọ

Công việc của Ngọ hôm nay được như ý muốn là nhờ vào Chính Quan chiếu cố. Những ai đang xin việc, thi cử, bầu cử thì sắp được nhận tin vui, được khen thưởng. Người làm tự do được lộc từ khách, cứ buôn bán ngay thẳng thì chẳng phải sợ ai, khách ủng hộ đều đều.

Thần May Mắn 'đỡ đầu' 3 con giáp vào đúng 4h sáng Thứ 3 ngày 6/1/2022: Từ nay bội thu hỷ sự, 'tụ hỷ tụ tài', tay ôm tiền tỷ, tình duyên và công danh vẹn toàn   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngọ đón một ngày cát khí lan tràn, may mắn tới tấp. Ngày đẹp mang tới vận trình tốt đẹp nhất là về đường công danh, bạn được trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực cá nhân một cách rất xuất sắc.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn rất siêng năng, kiên định và dũng cảm. Đừng nhìn vẻ ngoài của họ mà đánh giá rằng con giáp này an nhàn, không có sức cạnh tranh. Họ là những người âm thầm hành động, có thể vượt qua khó khăn ngay cả trong nghịch cảnh, mang thái độ tích cực và sẽ mở ra nhiều cơ hội mới.

Thần May Mắn 'đỡ đầu' 3 con giáp vào đúng 4h sáng Thứ 3 ngày 6/1/2022: Từ nay bội thu hỷ sự, 'tụ hỷ tụ tài', tay ôm tiền tỷ, tình duyên và công danh vẹn toàn   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, những người tuổi Hợi sẽ vượng vận quý nhân hơn trước. Với sự chịu khó và chí tiến thủ, con giáp này hứa hẹn có thể gặt hái thành công trong sự nghiệp, vượt qua khó khăn, mở ra cơ hội thăng tiến và được cấp trên cũng như đồng nghiệp công nhận. Người tuổi Hợi sẽ không còn phải vất vả kiếm tiền nữa, được quý nhân giúp đỡ, cửa tài lộc mở thênh thang.

Tuổi Thân

Theo tử vi, các bạn tuổi Thân cũng đang trên đà thăng tiến. Xét một cách toàn diện, con giáp này có nhiều cơ hội thăng tiến, tài lộc tiến triển tốt, cần kiểm soát tốt tính kiêu ngạo và nóng nảy. Lời khuyên dành cho những chú Khỉ khi bước sang tháng mới là tránh hành động bốc đồng, hạn chế vay mượn cũng như thận trong khi liên quan đến tiền.

Thần May Mắn 'đỡ đầu' 3 con giáp vào đúng 4h sáng Thứ 3 ngày 6/1/2022: Từ nay bội thu hỷ sự, 'tụ hỷ tụ tài', tay ôm tiền tỷ, tình duyên và công danh vẹn toàn   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ số hung tinh thấp, có thể nói thời điểm này là lúc vận khí mở ra với người tuổi Thân càng vượng. Đồng thời sức khoẻ của chính bản thân là điều cần chú ý, không nên làm việc quá sức.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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