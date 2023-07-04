Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng hôm nay Thứ Tư 05/07/2023, vận trình của Tuổi Tý ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Tuy nhiên, hôm nay có khả năng cao là Tuổi Tý sẽ xảy ra bất hòa với ai đó vì nóng giận, không kiềm chế được lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi hàng ngày khuyên bạn đừng để những chuyện không đâu gây sứt mẻ tình cảm với người thân và ảnh hưởng tới vận khí đang lên của chính mình.

Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Tý mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong ngày thứ Tư, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra tương đối may mắn. Người tuổi này có một ngày làm việc với tinh thần thoải mái khi được Chính Ấn trợ mệnh. Đồng thời, việc biết cách thể hiện năng lực bản thân để tạo niềm tin với cấp trên.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Thu nhập từ công việc chính nhận tín hiệu khởi sắc mang đến cho con giáp này có một ngày chi tiêu thật thoải mái, có thể mua những món đồ mà mình yêu thích.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp một vài trở ngại. Do ảnh hưởng của Thổ sinh xuất cho Kim nên bạn khó chinh phục được trái tim của người mình cảm mến. Những cặp đôi yêu nhau cần hạ thấp cái tôi nếu không muốn làm tổn thương đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới cho biết, cục diện Lục Hợp nâng đỡ cho vận trình ngày thứ 3 này của tuổi Dần, mọi việc diễn ra đúng như dự tính của bản mệnh, dù đôi khi vẫn còn chút khó khăn nhưng không đáng kể. Năng lực cá nhân của bạn khá vững, xung quanh lại luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ bạn bất cứ lúc nào.

Tài chính cũng rất khả quan. Người làm công ăn lương có thể sẽ nhận được khoản thưởng nóng hay đãi ngộ tốt hơn nhờ thành tích đạt được. Trong khi đó, những người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có thêm nhiều món lợi về tay, vận khí tăng mạnh nên đầu tư đâu cũng có lãi, khách hàng tin tưởng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.