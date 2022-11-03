Thần đồng tiên tri chỉ mặt đặt tên 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tài lộc bủa vây, tình tiền đều thuận lợi giàu sang một cách bất ngờ trong ngày 04/11/2022

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 11:20

3 con giáp dưới đây có thể thu về số tiền khủng lồ từ việc trúng số trong ngày 04/11/2022.

Tuổi Thân

Thân có nhiều tham vọng trong công việc nên luôn cố gắng đạt được nhiều thành tựu. Nhờ sự thông minh, trí tuệ hơn người nên bạn làm gì cũng thành công vang dội. Bạn biết khai thác những kỹ năng vốn có của bản thân để áp dụng vào công việc.

Vì thế bạn luôn có nhiều cơ hội phát triển, được cấp trên trọng dụng yêu mến, cất nhắc tăng lương, tăng thưởng nhanh chóng.

Ngày 04/11/2022 bạn kiếm được khá nhiều tiền. Đa số đều nhờ vào thần may mắn chiếu mệnh nên đắc tài đắc lộc, tiền đổ về ngập nhà.

Thần đồng tiên tri chỉ mặt đặt tên 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tài lộc bủa vây, tình tiền đều thuận lợi giàu sang một cách bất ngờ trong ngày 04/11/2022 - Ảnh 1
Ngày 04/11/2022 bạn kiếm được khá nhiều tiền. Đa số đều nhờ vào thần may mắn chiếu mệnh nên đắc tài đắc lộc, tiền đổ về ngập nhà. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Ngày 04/11/2022, tuổi Tý nhận được lộc lớn của trời ban. Bạn sẽ nhận được khoảng tiền khủng từ trên trời rơi xuống nhờ mua vé số.

Bên cạnh đó, bạn cũng trúng được nhiều hợp đồng lớn, tiền đổ về không ngớt, tiêu xài phủ phê chẳng lo nghĩ. Một phần cũng vì có kỹ năng giao tiếp tốt, bạn được nhiều người yêu thương.

Khi gặp khó khăn, Tý luôn được người khác ra tay giúp đỡ, cho mượn tiền mà không bao giờ đòi hỏi trả ơn. Thời điểm này có rất nhiều tin vui đến với bạn, thế nên hãy chuẩn bị tâm lý để đón nhận những điều tuyệt vời nhất.

 

Tuổi Ngọ

Ngọ không xuất thân từ gia đình giàu có nhưng lại có chí tiến thủ hơn người. Bạn làm gì cũng tập trung cao độ, không để thua thiệt người khác. Ngọ có khả năng xoay chuyển tình thế, nhìn xa trông rộng nên có thể lường trước khó khăn.

Trong công việc, bạn luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác và tìm cho mình cơ hội thăng tiến. Có thể trong ngày 04/11/2022 bạn sẽ được thăng chức làm lãnh đạo, tiền đổ về như nước, thoải mái tiêu xài, dư dả sắm xe, đi du lịch. Bên cạnh đó về phương diện tình duyên được vận mệnh Hồng Loan nên bạn có nhiều người theo đuổi, tán tỉnh.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Chờ thêm 12 tiếng nữa, 3 con giáp có quý nhân theo gót, vận trình hoan hỷ, tài khoản 'ting ting' liên hồi, sự nghiệp hanh thông vượt bậc

Chờ thêm 12 tiếng nữa, 3 con giáp có quý nhân theo gót, vận trình hoan hỷ, tài khoản 'ting ting' liên hồi, sự nghiệp hanh thông vượt bậc

Chờ thêm 12 tiếng nữa, 3 con giáp này được dự báo sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp, thu nhập có phần khởi sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi tý tuổi ngọ

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 57 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 8 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn