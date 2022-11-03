Đúng 9 giờ sáng mai (4/11), cổng trời mở ra, 3 con giáp Thần Phật ưu ái, trúng số giàu nhất thiên hạ, vận khí tăng nhanh, công việc hanh thông vượng phát

Điều này là do Nhân bảo thọ quan của con giáp này xuất hiện văn khúc tinh và hồng loan tinh. Không chỉ hạnh phúc trong chuyện tình cảm, người tuổi Dần ổn định về mặt sức khỏe mà sẽ có trong tay rất nhiều tiền.

Người tuổi Dần mạnh mẽ, khẳng khái, luôn muốn thể hiện bản thân, luôn muốn là người đứng đầu. Tuy năm nay là năm tuổi nhưng vận thế của người tuổi Dần lại có sự chuyển biến mạnh mẽ. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn và hanh thông thuận lợi trong mọi việc.

Đúng 9 giờ sáng mai (4/11), khi vận thế bạo phát, con giáp này cho dù làm bất cứ việc gì cũng có người nâng đỡ, tương trợ khi gặp khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 9 giờ sáng mai (4/11), khi vận thế bạo phát, con giáp này cho dù làm bất cứ việc gì cũng có người nâng đỡ, tương trợ khi gặp khó khăn.

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Tuổi Ngọ

Đúng 9 giờ sáng mai (4/11), Ngọ sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Ngựa như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Ngựa lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ.

Ngọ cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú Ngựa có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Đúng 9 giờ sáng mai (4/11), Ngọ sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thời gian đầu năm tài phú của người tuổi Tý không khởi sắc, điều này là do người tuổi Tý quá bảo thủ, thận trọng.

Đúng 9 giờ sáng mai (4/11), khi hoạnh tài hanh thông, cơ hội xuất hiện liên tiếp, con giáp này nên dũng cảm tiến lên mạnh mẽ, bỏ tiền ra kinh doanh, nhưng không nên quá tham lam Đặc biệt tháng 10 âm lịch là thời điểm tài vận đại vượng phát, con giáp này nên biết nắm bắt lấy thời cơ.

Chỉ cần con giáp này chú ý hơn nữa được việc quản lý tài chính như kiểm soát chi tiêu, đối soát sổ sách thì các khoản tích lũy sẽ nhanh chóng dày thêm.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm