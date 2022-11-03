Đúng 9 giờ sáng mai (4/11), cổng trời mở ra, 3 con giáp Thần Phật ưu ái, trúng số giàu nhất thiên hạ, vận khí tăng nhanh, công việc hanh thông vượng phát

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 11:09

Đúng 9 giờ sáng mai (4/11), 3 con giáp công danh, tài lộc vượng phát, cuộc sống chạm đỉnh giàu sang.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mạnh mẽ, khẳng khái, luôn muốn thể hiện bản thân, luôn muốn là người đứng đầu. Tuy năm nay là năm tuổi nhưng vận thế của người tuổi Dần lại có sự chuyển biến mạnh mẽ. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn và hanh thông thuận lợi trong mọi việc.

Điều này là do Nhân bảo thọ quan của con giáp này xuất hiện văn khúc tinh và hồng loan tinh. Không chỉ hạnh phúc trong chuyện tình cảm, người tuổi Dần ổn định về mặt sức khỏe mà sẽ có trong tay rất nhiều tiền.

Đúng 9 giờ sáng mai (4/11), khi vận thế bạo phát, con giáp này cho dù làm bất cứ việc gì cũng có người nâng đỡ, tương trợ khi gặp khó khăn.

Đúng 9 giờ sáng mai (4/11), cổng trời mở ra, 3 con giáp Thần Phật ưu ái, trúng số giàu nhất thiên hạ, vận khí tăng nhanh, công việc hanh thông vượng phát - Ảnh 1

Đúng 9 giờ sáng mai (4/11), khi vận thế bạo phát, con giáp này cho dù làm bất cứ việc gì cũng có người nâng đỡ, tương trợ khi gặp khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Tuổi Ngọ

Đúng 9 giờ sáng mai (4/11), Ngọ sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Ngựa như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Ngựa lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ.

Ngọ cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú Ngựa có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Đúng 9 giờ sáng mai (4/11), cổng trời mở ra, 3 con giáp Thần Phật ưu ái, trúng số giàu nhất thiên hạ, vận khí tăng nhanh, công việc hanh thông vượng phát - Ảnh 2
Đúng 9 giờ sáng mai (4/11), Ngọ sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thời gian đầu năm tài phú của người tuổi Tý không khởi sắc, điều này là do người tuổi Tý quá bảo thủ, thận trọng.

Đúng 9 giờ sáng mai (4/11), khi hoạnh tài hanh thông, cơ hội xuất hiện liên tiếp, con giáp này nên dũng cảm tiến lên mạnh mẽ, bỏ tiền ra kinh doanh, nhưng không nên quá tham lam Đặc biệt tháng 10 âm lịch là thời điểm tài vận đại vượng phát, con giáp này nên biết nắm bắt lấy thời cơ.

Chỉ cần con giáp này chú ý hơn nữa được việc quản lý tài chính như kiểm soát chi tiêu, đối soát sổ sách thì các khoản tích lũy sẽ nhanh chóng dày thêm.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai (3/11), phát tài rực rỡ, 3 con giáp tiền đổ vào túi không kịp đếm, may mắn nhân đôi, bước chân ra cửa là TIỀN RƠI TRÚNG ĐẦU

Đúng ngày mai (3/11), phát tài rực rỡ, 3 con giáp tiền đổ vào túi không kịp đếm, may mắn nhân đôi, bước chân ra cửa là TIỀN RƠI TRÚNG ĐẦU

Đúng ngày mai (3/11), 3 người tuổi này có cơ hội thăng hoa, trở thành con giáp trúng số, đỏ tình, đỏ bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 28 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 43 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 43 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy