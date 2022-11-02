3 ngày liên tiếp (3, 4, 5/11) ẵm lộc đầy tay, tiền rơi trúng đầu, 3 con giáp mừng như trúng số, chuẩn bị đón thần Tài ghé thăm nhà, giàu từ tiền đến tình

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 22:08

3 ngày liên tiếp (3, 4, 5/11), 3 con giáp sau đây có cơ hội gặt hái thành công, cuộc sống giàu như trúng số.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi siêng năng, cần mẫn, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Mùi chấp nhận khổ trước sướng sau, bằng lòng đối mặt với khó khăn trắc trở để tìm kiếm cơ hội đổi đời trong tương lai. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Dậu làm gì cũng thành công, tình tiền mỹ mãn.

Tử vi học có nói, những người tuổi Mùi sẽ tự khởi nghiệp 3 ngày liên tiếp (3, 4, 5/11) con giáp này cũng liên tiếp tạo nên những kỳ tích, thậm chí còn đạt được nhiều thành tựu hơn cả mong đợi. Thời gian này, người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều quý nhân, được giúp đỡ tận tình nên dễ dàng thăng tiến.

3 ngày liên tiếp (3, 4, 5/11) ẵm lộc đầy tay, tiền rơi trúng đầu, 3 con giáp mừng như trúng số, chuẩn bị đón thần Tài ghé thăm nhà, giàu từ tiền đến tình - Ảnh 1
Mùi gặp vận đỏ cát lộc vây quanh. Ảnh minh họa: Internet

Gia đạo tuổi Mùi cũng có nhiều điều tốt lành. Trong những năm sắp tới, những người tuổi Mùi nhất định sẽ thu được nhiều của cải, sự nghiệp hanh thông, giúp cuộc sống ngày càng thăng tiến.

Tuổi Thân

Người cầm tinh con Khỉ này ngay từ nhỏ đã nuôi dưỡng ý chí làm giàu và quyết tâm có được cuộc sống ổn định và đầy đủ. Vì vậy, tuổi Thân luôn vắt óc suy nghĩ, đào sâu tìm tòi, làm đủ mọi ngành nghề, và cuối cùng sẽ tự tay tạo dựng cơ nghiệp. Không những tuổi Thân giỏi kiếm tiền, mà còn giỏi trong việc tích trữ và dành dụm tiền bạc. Bởi vậy cuộc sống của người tuổi Thân lúc nào cũng đầy đủ, không bao giờ thiếu thốn.

Ngoài ra, người tuổi Thân giỏi ngoại giao nên họ có mối quan hệ tốt, nhìn chung cuộc sống khá đủ đầy viên mãn, càng lớn tuổi càng được tận hưởng sự viên mãn sung túc.

3 ngày liên tiếp (3, 4, 5/11) ẵm lộc đầy tay, tiền rơi trúng đầu, 3 con giáp mừng như trúng số, chuẩn bị đón thần Tài ghé thăm nhà, giàu từ tiền đến tình - Ảnh 2
Con giáp tuổi Thân thu tài thu lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là người tài năng, thông minh và nhanh nhạy. Con giáp này có lợi thế trong kinh doanh. Người tuổi này có tầm nhìn đầu tư nhạy bén. Vì vậy, những khoản đầu tư của họ thường dễ sinh lời.

Điều quan trọng là con giáp này luôn làm việc chăm chỉ, không bỏ lỡ cơ hội đến với mình. Người tuổi này kiếm tiền một cách lặng lẽ, không thích thể hiện rằng mình là người giàu có. Trong cuộc sống, con giáp tuổi Hợi là người rất kiệm lời, chỉ âm thầm tích lũy tài sản cho gia đình. Về già, họ có cuộc sống ấm êm, đủ đầy nhờ các khoản tiền tiết kiệm từ thời trẻ.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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