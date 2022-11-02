Tử vi đúng 9h ngày mai (3/11), 3 con giáp may mắn như ý cát tường, tháng 11 TRÚNG SỐ, tháng 12 THẮNG LỚN, cơ hội xây nhà lầu, sắm xe hơi chu du khắp thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 16:46

Tử vi đúng 9h ngày mai (3/11), 3 con giáp vận trình may mắn, cơ hội làm giàu, thắng lớn đến gần.

Tuổi Thân

Tử vi nói rằng, đúng 9h ngày mai (3/11) thời điểm tuổi Thân được Thiên Tài chiếu mệnh. Con giáp này đón nhận nhiều cơ hội phát tài bất ngờ. Bản mệnh chỉ cần biết chi tiêu một cách hợp lý, không lãng phí, không mua sắm phù phiếm thì túi tiền sẽ ngày một rủng rỉnh. Người tuổi Thân chăm chỉ làm thêm nên nhận được khoản thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Đây chính là động lực để tuổi Thân tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Không sợ khó khăn, vất vả, con giáp này càng có năng lực hơn. Dự báo, người làm ăn kinh doanh sẽ có khả năng gặp được khách hàng lớn trong những tháng cuối năm. Nhờ đó, bản mệnh sẽ có được nguồn thu rất khá để tích lũy và chuẩn bị đón năm mới.

Tử vi đúng 9h ngày mai (3/11), 3 con giáp may mắn như ý cát tường, tháng 11 TRÚNG SỐ, tháng 12 THẮNG LỚN, cơ hội xây nhà lầu, sắm xe hơi chu du khắp thiên hạ - Ảnh 1
Tử vi nói rằng, đúng 9h ngày mai (3/11) thời điểm tuổi Thân được Thiên Tài chiếu mệnh. Con giáp này đón nhận nhiều cơ hội phát tài bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi, tuổi Thìn có tính cách tương đối mạnh mẽ. Con giáp này dù gặp phải khó khăn cũng sẽ không nản chí mà lùi bước. Bản mệnh làm việc gì cũng nghiêm túc. Họ có thể dùng nhiều phương pháp khác nhau, đưa ra ý tưởng sáng tạo để hoàn thành công việc. Tuổi Thìn vốn ngay thẳng, có lòng tự trọng cao và cũng rất tự tin. Trong cuộc sống, con giáp này được rất nhiều người kính trọng, yêu mến.

Tử vi đúng 9h ngày mai (3/11), tuổi Thìn được may mắn theo sát, làm việc gì cũng suôn sẻ, tiền tài ngày một tăng lên. Công việc phát triển thuận lợi cũng giúp tuổi Thìn có thêm động lực, tâm trạng mỗi ngày đều phấn khởi.

Tử vi đúng 9h ngày mai (3/11), 3 con giáp may mắn như ý cát tường, tháng 11 TRÚNG SỐ, tháng 12 THẮNG LỚN, cơ hội xây nhà lầu, sắm xe hơi chu du khắp thiên hạ - Ảnh 2
Tử vi đúng 9h ngày mai (3/11), tuổi Thìn được may mắn theo sát, làm việc gì cũng suôn sẻ, tiền tài ngày một tăng lên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người thuộc tuổi Sửu được trời ban trí thông minh, có tài lập luận, hùng biện sắc bén lại nhanh nhẹn trong ngoại giao được lòng nhiều người trong xã hội.

Không tự nhiên người tuổi Sửu được mến mộ và quý trọng như vậy, họ làm việc hết mức tận tâm, có trách nhiệm và có tính kỷ luật cao, vừa được sếp quý vừa được đồng nghiệp tôn trọng, yêu mến.

Tính cách nghiêm túc và có kỷ luật của tuổi này bao gồm cả tính bảo thủ và gia trưởng. Những năm tháng tuổi trẻ họ sống trong nỗ lực và cần mẫn, về già tuổi này được hưởng phúc lộc, con cái chăm dưỡng chu đáo.

Tử vi đúng 9h ngày mai (3/11), yên tâm được hưởng cuộc đời phú quý. Bản chất người Sửu chăm chỉ, chịu khó, thận trọng, luôn bình tĩnh xử lý vấn đề khi khó khăn nên thành quả họ tạo ra rất bền vững.

Hơn nữa, mang trong mình tính chất của Tang Đố Mộc - gỗ cây dâu dẻo dai, cứng bền. Nên nghị lực của tuổi Sửu càng thêm cứng cỏi giữa phong ba bão táp. Gặp thời, cơ hội tài lộc dồi dào, nên tận dụng để làm ăn buôn bán và phát triển các dự án cá nhân. Trong năm này, mọi chuyện xấu xảy ra cũng qua khỏi, hóa bình an tất thảy.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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