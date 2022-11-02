Tử vi đúng ngày mai (10/10 âm lịch), càng hiền càng được lòng Phật, 3 con giáp trời cho tiền về như thác đổ, may mắn mỉm cười, đón cuộc sống hạnh phúc, thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 14:42

Tử vi đúng ngày mai (10/10 âm lịch), 3 con giáp tài lộc thăng tiến, hiền lành trời thương, hưởng lộc thần phật giàu sụ.

Tuổi Mão

Tử vi cho biết đúng ngày mai (10/10 âm lịch), tuổi Mão chính là con giáp tốt bụng, may mắn được Quý Nhân giúp đỡ nên làm việc gì cũng thành công hơn người. Đặc biệt, với những người tuổi Mão chính là con giáp có đường công danh lên như diều gặp gió, được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới khiến cuộc sống lên hương. Với những người đang kinh doanh buôn bán thì đường tài lộc càng thêm rủng rỉnh viên mãn.

Những người tuổi Mão còn rất may mắn trên con đường tình duyên, nếu còn độc thân càng thêm phần đào hoa có thể tìm kiếm được chân ái đích thực của đời mình.

Tử vi đúng ngày mai (10/10 âm lịch), càng hiền càng được lòng Phật, 3 con giáp trời cho tiền về như thác đổ, may mắn mỉm cười, đón cuộc sống hạnh phúc, thăng hoa - Ảnh 1
Tử vi cho biết đúng ngày mai (10/10 âm lịch), tuổi Mão chính là con giáp tốt bụng, may mắn được Quý Nhân giúp đỡ nên làm việc gì cũng thành công hơn người. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mão lo lắng rằng mình sẽ thất bại, nhưng họ vẫn tiếp tục tiến lên. Người tuổi này luôn thách thức những điều không thể và chiếm thế áp đảo sau 1 thời gian ngắn. Những ngôi sao tốt lành và vận may sẽ phù hộ cho con giáp tuổi Mão để mọi việc của họ suôn sẻ, không gì hạ gục được họ.

Tuổi Tỵ

Tử vi đúng ngày mai (10/10 âm lịch), người tuổi này sẽ có thu hoạch kép trong tình yêu và sự nghiệp, tài chính rủng rỉnh. Bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền trên đường đến với thành công.

Tuy con giáp tuổi Tỵ có vẻ bốc đồng và liều lĩnh nhưng thực ra họ rất kiên định. Họ hiền lành, dám nghĩ dám làm hơn nhiều người khác. Họ không được định sẵn để sống theo ý mình mà được định sẵn để sống theo những kỳ vọng. Tình hình tài chính của tuổi Tý chính là một trong những con giáp có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt. Trong thời gian này, tuổi Tỵ nhờ cát tinh chiếu mệnh, thu nhập chính của con giáp này được cải thiện đáng kể.

Tử vi đúng ngày mai (10/10 âm lịch), càng hiền càng được lòng Phật, 3 con giáp trời cho tiền về như thác đổ, may mắn mỉm cười, đón cuộc sống hạnh phúc, thăng hoa - Ảnh 2

Tử vi đúng ngày mai (10/10 âm lịch), người tuổi này sẽ có thu hoạch kép trong tình yêu và sự nghiệp, tài chính rủng rỉnh. Bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền trên đường đến với thành công. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, với những người tuổi Tỵ làm kinh doanh dù phải vất vả ngược xuôi nhưng sẽ được hưởng thành quả xứng đáng. Với những người tuổi Tỵ vẫn còn làm công ăn lương cũng có những bước tiến nhất định trong công việc; những cố gắng của con giáp này sẽ được cấp trên công nhận, thậm chí có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất đa số đều là những người có đức tính chính trực, trung thực. Tuổi Tuất có tính tình thẳng thắn, hiểu biết sâu sắc, phán đoán tốt và có giác quan thứ sáu sắc sảo.

Chính nhờ những phẩm chất quý giá ấy mà người tuổi Tuất luôn nhận may mắn. Đây chính là thời gian tuổi Tuất bước qua những tai ương, của nạn tam tai và là thời gian đáng mong chờ với người tuổi Tuất . Những khó khăn tồn đều được giải quyết ổn thỏa, công việc thuận lợi hơn rất nhiều. Nếu như ở thời điểm giữa năm, cuộc sống chưa có thăng hoa thì cuối năm, sự nghiệp sẽ có chuyển biến tích cực, có cơ hội phát tài giàu có.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 4 giờ 26 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn