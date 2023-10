Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn sống chan hòa với tất cả mọi người. Người tuổi Thìn thường khổ tâm về tình cảm hơn là vật chất, bởi lẽ trời sinh họ được hưởng nhiều phúc đức và may mắn. Dù cuộc sống có khó khăn thế nào nhưng bên cạnh họ vẫn luôn có quý nhân phù trợ.

Đúng 3 ngày tới (2/11 - 4/11) có nhiều giai đoạn bình yên hạnh phúc, chẳng may có gian truân thử thách cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời. Tử vi học có nói, con giáp này tưởng chừng họ không gặp được nhiều may mắn, nhưng trên thực tế sẽ có những tháng tuổi Thìn có vận may lội ngược dòng. Thìn sẽ cảm nhận được vận đỏ đang vây quanh mình.