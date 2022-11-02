Đúng 8h sáng mai (10/10 âm lịch), người cầm tinh con Ngọ là người nhạy bén và luôn có khát vọng rất lớn về tiền bạc cho nên luôn biết phấn đấu nỗ lực cho sự nghiệp và ngày càng phát triển. Ngoài ra, vào ngày này, Phật Bà hiển linh chiếu cố, những người thuộc con giáp này có đầu óc rất thông minh, nhạy bén, tầm nhìn sâu rộng hứng về cát lợi. Ngọ có tiềm năng kinh doanh và rất có năng lực nhìn xuyên suốt vấn đề một cách chính xác.

Ngọ vốn thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, tuổi Ngọ là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở.

Tử vi nói rằng sự nghiệp của người tuổi Sửu trở nên thuận lợi. Con giáp này có quý nhân phù trợ nên công việc hanh thông. Dù gặp phải một số vướng mắc nhỏ nhưng tuổi Sửu có thể giải quyết tốt đẹp nhờ sự trợ giúp của đồng nghiệp, cấp trên. Tài vận của tuổi Sửu ổn định, đủ tiền tiêu xài, không phải sống những ngày khốn khó.

Khi cơ hội xuất hiện, các con giáp khác dễ dàng bỏ qua nhưng người tuổi Ngọ lại có thể nắm bắt cơ hội này ngay lập tức. Chính vì thế con giáp này mới trở thành người giàu có mà người tuổi khác không có được.

Mối quan hệ của tuổi Sửu và cha mẹ rất hòa thuận. Con giáp này luôn tôn trọng ý kiến của phụ huynh và những người đi trước nên luôn nhận được những lời khuyên chân thành, bổ ích.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Sửu là một nửa có trách nhiệm, luôn giúp đỡ bạn đời của mình vun vén cho gia đình.

Tuổi Sửu đang có cuộc sống khởi sắc dần đều. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 8h sáng mai (10/10 âm lịch), tuổi Sửu từng bước vượt qua khó khăn để giành lấy thành công trong cuộc sống, tài lộc tăng gấp bội. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi. Thời gian tới, tuổi Sửu được thần Phật hỗ trợ nên càng thêm may mắn.

Hung tinh không còn chiếu mệnh, chuyện làm ăn thuận lợi, sự nghiệp suôn sẻ, người tuổi Sửu làm đâu thắng đó, gặt hái nhiều tài lộc về nhà.

Tuổi Thân

Thân có tính cách hướng ngoại và tạo được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Người tuổi Thân thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng họ biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công.

Đúng 8h sáng mai (10/10 âm lịch), trời ban lộc cực hưng thịnh. Mọi xui rủi được thần phật kề bên trợ lực, vượt khốn khó. Vốn là người có đầu óc nhạy bén và vô cùng thông minh, những người tuổi Thân có khả năng kiếm tiền và tạo dựng sự nghiệp khá sớm.

Nhờ vào đầu óc tính toán phân tích nhanh nhạy với các con số nên Thân có trong tay nhiều cơ hội quý giá để phát triển sự nghiệp lên đến đỉnh thành công. Không chỉ là người kinh doanh giỏi mà người tuổi Thân tài giỏi trong việc quản lý tài chính từ nguồn kinh doanh mà ra. Vì thế, đây là con giáp dễ có được thành công, sớm đạt được mục đích.

Sau khi kết hôn, cuộc đời tuổi Thân càng hưng thịnh hơn, làm việc gì cũng gặp nhiều may mắn, hậu vận sống đầy đủ sung túc, muốn gì có đó, và không lo cơm áo gạo tiền.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm