Đúng 8h sáng mai (10/10 âm lịch), Phật Bà ban lộc, trúng số độc đắc giàu to, Thần Phật độ kiếp, xui rủi tự khắc tránh xa

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 22:18

Đúng 8h sáng mai (10/10 âm lịch), những con giáp này gặp may mắn, cơ hội thăng hoa, đếm tài đếm lộc.

Tuổi Ngọ

Ngọ vốn thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, tuổi Ngọ là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở.

Đúng 8h sáng mai (10/10 âm lịch), người cầm tinh con Ngọ là người nhạy bén và luôn có khát vọng rất lớn về tiền bạc cho nên luôn biết phấn đấu nỗ lực cho sự nghiệp và ngày càng phát triển. Ngoài ra, vào ngày này, Phật Bà hiển linh chiếu cố, những người thuộc con giáp này có đầu óc rất thông minh, nhạy bén, tầm nhìn sâu rộng hứng về cát lợi. Ngọ có tiềm năng kinh doanh và rất có năng lực nhìn xuyên suốt vấn đề một cách chính xác.

Đúng 8h sáng mai (10/10 âm lịch), Phật Bà ban lộc, trúng số độc đắc giàu to, Thần Phật độ kiếp, xui rủi tự khắc tránh xa - Ảnh 1
Ngọ trên đà thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Khi cơ hội xuất hiện, các con giáp khác dễ dàng bỏ qua nhưng người tuổi Ngọ lại có thể nắm bắt cơ hội này ngay lập tức. Chính vì thế con giáp này mới trở thành người giàu có mà người tuổi khác không có được.

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng sự nghiệp của người tuổi Sửu trở nên thuận lợi. Con giáp này có quý nhân phù trợ nên công việc hanh thông. Dù gặp phải một số vướng mắc nhỏ nhưng tuổi Sửu có thể giải quyết tốt đẹp nhờ sự trợ giúp của đồng nghiệp, cấp trên. Tài vận của tuổi Sửu ổn định, đủ tiền tiêu xài, không phải sống những ngày khốn khó.

Mối quan hệ của tuổi Sửu và cha mẹ rất hòa thuận. Con giáp này luôn tôn trọng ý kiến của phụ huynh và những người đi trước nên luôn nhận được những lời khuyên chân thành, bổ ích.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Sửu là một nửa có trách nhiệm, luôn giúp đỡ bạn đời của mình vun vén cho gia đình.

Đúng 8h sáng mai (10/10 âm lịch), Phật Bà ban lộc, trúng số độc đắc giàu to, Thần Phật độ kiếp, xui rủi tự khắc tránh xa - Ảnh 2
Tuổi Sửu đang có cuộc sống khởi sắc dần đều. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 8h sáng mai (10/10 âm lịch), tuổi Sửu từng bước vượt qua khó khăn để giành lấy thành công trong cuộc sống, tài lộc tăng gấp bội. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi. Thời gian tới, tuổi Sửu được thần Phật hỗ trợ nên càng thêm may mắn.

Hung tinh không còn chiếu mệnh, chuyện làm ăn thuận lợi, sự nghiệp suôn sẻ, người tuổi Sửu làm đâu thắng đó, gặt hái nhiều tài lộc về nhà.

Tuổi Thân

Thân có tính cách hướng ngoại và tạo được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Người tuổi Thân thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng họ biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công.

Đúng 8h sáng mai (10/10 âm lịch), trời ban lộc cực hưng thịnh. Mọi xui rủi được thần phật kề bên trợ lực, vượt khốn khó. Vốn là người có đầu óc nhạy bén và vô cùng thông minh, những người tuổi Thân có khả năng kiếm tiền và tạo dựng sự nghiệp khá sớm.

Nhờ vào đầu óc tính toán phân tích nhanh nhạy với các con số nên Thân có trong tay nhiều cơ hội quý giá để phát triển sự nghiệp lên đến đỉnh thành công. Không chỉ là người kinh doanh giỏi mà người tuổi Thân tài giỏi trong việc quản lý tài chính từ nguồn kinh doanh mà ra. Vì thế, đây là con giáp dễ có được thành công, sớm đạt được mục đích.

Sau khi kết hôn, cuộc đời tuổi Thân càng hưng thịnh hơn, làm việc gì cũng gặp nhiều may mắn, hậu vận sống đầy đủ sung túc, muốn gì có đó, và không lo cơm áo gạo tiền.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 27 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 42 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy