Tết Hàn thực 2021: Người dân nên làm gì để được tổ tiên phù hộ?

Tết Hàn thực diễn ra vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Năm nay, Tết Hàn thực 2021 rơi vào thứ Tư ngày 14/4 dương lịch. Theo quan niệm truyền thống của người dân Việt Nam, hàng năm, cứ vào Tết Hàn thực, các gia đình lại chuẩn bị những đĩa bánh trôi, bánh chay và thành kính dâng lên bàn thờ để cầu mong tổ tiên và các vị thần linh phù hộ. Đó cũng là lý do khiến Tết Hàn thực cũng được gọi là Tết Bánh trôi bánh chay.

Tết Hàn thực là một trong những dịp để con cháu trong nhà bày tỏ lòng biết ơn đến ông bà tổ tiên và những bậc tiền bối đã khuất. Ngày này cũng nằm trong tiết Thanh minh, thế nên nhiều gia đình kết hợp đi tảo mộ để thăm viếng, sửa sang lại phần mộ, thể hiện lòng thành kính với tổ tiên và cầu mong những điều tốt đẹp nhất.

Làm mâm cúng tổ tiên

Trong ngày này, theo truyền thống, các gia đình thường quây quần bên nhau để chuẩn bị mâm cỗ dâng lên tổ tiên và những vị thần linh nhằm cầu mong những điều may mắn sẽ đến với gia đình mình. Trong lễ cúng cần những lễ vật cơ bản như: Hương, hoa tươi, hoa quả, trầu cau, bánh trôi, bánh chay... và các món ăn. Trong đó, bánh trôi là món bánh thường được dâng cúng nhất. Theo quan niệm dân gian, số lượng đĩa/bát bánh trôi, bánh chay trong mâm cúng nên là 3 hoặc 5.

Thành kính, chỉnh tề khi thắp hương

Thắp hương là hành động thể hiện cái tâm thành kính của gia chủ với những người đã khuất. Vì thế mà viêc ăn mặc chỉnh tề khi bắt đầu dâng lễ thắp hương luôn được coi trọng.

Gia chủ cần chỉnh tề, thành kính dâng hương - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ nói những điều hay ý đẹp

Trong ngày này, gia đình cần tránh mâu thuẫn, cãi vã. Nếu như có vấn đề tranh chấp thì cũng nên giải hòa, nhường nhịn nhau. Mọi người trong gia đình không nên nói những điều xui xẻo, khiến cho không khí gia đình nặng nề, kéo theo đó là âm khí và vận xui.

Nhắc nhớ công ơn người đã khuất

Tết Hàn thực trong truyền thống là dịp con chú tề tựu, quây quần bên cha mẹ, ông bà. Người lớn sẽ kể cho con cháu nghe về công ơn tổ tiên, đồng thời dạy bảo con cháu phải "uống nước nhớ nguồn".

Nếu bạn thực hiện đầy đủ các điều trên, chắc chắn bạn sẽ có một năm tốt đẹp, buôn bán thuận buồm xuôi gió, tổ tiên phù hộ, gia đạo bình an.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.