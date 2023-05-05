Tam Tai qua hết, ba con giáp này chuẩn bị đón lộc Trời ban, giàu có kéo đến ào ào

Tâm linh - Tử vi 05/05/2023 18:04

Những con giáp này được thần linh bất ngờ cho lộc, giàu sang phú quý không ai bằng.

Tuổi Mùi

Mùi thông minh, lanh lợi, làm gì cũng phải có kế hoạch rõ ràng, tính toán chi li. Con giáp này có nhiều mối quan hệ tốt nên luôn biết cách tận dụng để lo chuyện làm ăn. Vì vậy tuổi Mùi cực kì hanh thông về tiền bạc. Công việc kinh doanh phất lên như diều gặp gió. Mùi cũng biết cách nắm bắt thời cơ nên những cơ hội lớn đều nằm trong tay bạn hoặc móc nối từ đồng nghiệp để tạo dựng cơ hội.

Tam Tai qua hết, ba con giáp này chuẩn bị đón lộc Trời ban, giàu có kéo đến ào ào - Ảnh 1
Mùi thông minh, lanh lợi, làm gì cũng phải có kế hoạch rõ ràng, tính toán chi li - Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày này, chuyện tình cảm hết sức như ý. Người ấy cũng đã thích bạn nên có ý rồi đó. Nếu thực sự yêu thương thì nên tích cực hơn để đối phương cảm thấy bản thân mình được coi trọng.

Tuổi Tỵ

Tử vi vui của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ sẽ luôn có những khoản thu bất ngờ từ sự giúp đỡ của quý nhân.

Tình duyên: Hôm nay đường tình duyên tốt, bạn khác giới tốt, dễ gặp được người khác giới có nhiều điểm chung với nhau, dễ có được tương tác vừa ý, thích hợp phát triển quan hệ.

Tam Tai qua hết, ba con giáp này chuẩn bị đón lộc Trời ban, giàu có kéo đến ào ào - Ảnh 2
Tuổi Tỵ sẽ luôn có những khoản thu bất ngờ từ sự giúp đỡ của quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Công việc: Vận trình công việc hôm nay tốt, sẽ có một số cơ hội trong công việc, có chút lợi nhỏ về thi cử, học hành tiến lên, bạn có thể được quý nhân săn sóc khi đi xin việc, nhưng cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa.

Tài lộc: Vận tài chính hôm nay không tệ, bạn có thể đón gió và làm giàu cho mình. Nhưng sau đó, bạn vẫn cần có thể bình tĩnh và cải thiện bản thân để kiếm được nhiều tiền hơn.

Sức khỏe: Tạm ổn, sức khoẻ không có vấn đề gì lớn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần biết phấn đấu cho sự nghiệp và quyết tâm xây dựng tương lai tươi sáng.

Con giáp này kiên trì và có tố chất lãnh đạo. Họ được Trời phú cho khả năng nhìn xa trông rộng, tài giỏi xuất chúng.

Tam Tai qua hết, ba con giáp này chuẩn bị đón lộc Trời ban, giàu có kéo đến ào ào - Ảnh 3
Người tuổi Dần biết phấn đấu cho sự nghiệp và quyết tâm xây dựng tương lai tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần đón hỷ sự liên tục. Họ được sao tốt chiếu mệnh nên làm ăn khấm khá không ngừng. Chưa hết, họ còn biết đầu tư giúp tiền đẻ ra tiền, thu về nhiều lợi lộc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Qua rồi ngày tháng Tam Tai: 3 con giáp này chuẩn bị thành đại gia, đỏ cả tình lẫn tiền trong 3 ngày cuối tháng 5

Qua rồi ngày tháng Tam Tai: 3 con giáp này chuẩn bị thành đại gia, đỏ cả tình lẫn tiền trong 3 ngày cuối tháng 5

Trong 3 ngày cuối tháng 5, tử vi của những con giáp này may mắn hơn người cuộc sống hanh thông viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui 12 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 42 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 53 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 57 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang