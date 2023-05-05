Đúng Lập Hạ 6/5: 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tậu siêu xe, tiền vô như nước, nhan sắc thăng hạng đánh bật trà xanh

Tâm linh - Tử vi 05/05/2023 15:47

Ngày Lập Hạ chính là ngày đầu tiên của tiết Lập Hạ. Tử vi dự báo thời điểm này đánh dấu bước chuyển mình của những con giáp dưới đây.

Tuổi Mùi

Trong ngày Lập Hạ năm nay, người tuổi Mùi được dự đoán là vừa vượng công danh lại vừa vượng cả tài lộc. Bản mệnh sẽ có một ngày làm việc hiệu quả, cho ra đời những ý tưởng sáng tạo độc đáo. Cho dù công việc của người tuổi Mùi có bận rộn đến đâu thì ở thời điểm này cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Đúng Lập Hạ 6/5: 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tậu siêu xe, tiền vô như nước, nhan sắc thăng hạng đánh bật trà xanh - Ảnh 1
Các nguồn thu nhập của người tuổi Mùi có dấu hiệu tăng đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tài lộc, các nguồn thu nhập của người tuổi Mùi có dấu hiệu tăng đáng kể, tài chính dôi dư. Nếu như người tuổi Mùi đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là một ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trí nhớ tốt, nhiệt tình hoạt bát nên việc gì cũng suôn sẻ, nhờ có vận khí tốt nên họ luôn giữ được quý nhân bên mình. Là tuổi được phù hộ bởi tương sinh ngũ hành nên họ có khả năng phân tích sự việc mạnh mẽ, có năng lực làm việc, tràn đầy hứng thú với mọi thứ xảy ra xung quanh mình.

Đúng Lập Hạ 6/5: 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tậu siêu xe, tiền vô như nước, nhan sắc thăng hạng đánh bật trà xanh - Ảnh 2
Người tuổi Mão trí nhớ tốt, nhiệt tình hoạt bát - Ảnh minh họa: Internet

‏Trong tiết Lập Hạ này, Thần may mắn sẽ mỉm cười với những người tuổi Mão chân thành, nhiệt tình và tinh tế. Được "ưu ái" bởi tài vận, nếu không ngừng phấn đấu, bạn sẽ đạt đến một tầm cao mới trong tương lai.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ không bon chen, tuy nhiên khi cơ hội đến tay, họ chắc chắn sẽ nắm lấy bằng được. Vào tiết Lập Hạ năm nay, con giáp này có nhiều cơ hội làm giàu, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh và bất động sản.

Đúng Lập Hạ 6/5: 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tậu siêu xe, tiền vô như nước, nhan sắc thăng hạng đánh bật trà xanh - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ có lộc tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người tuổi Ngọ cũng cần cảnh giác cao độ, đề phòng tiểu nhân hãm hại, tiền mất tật mang.

Vào thời điểm Lập Hạ 6/5, người tuổi Ngọ có lộc tiền tài. Dự án họ dày công tâm huyết bắt đầu có lợi nhuận, vừa bù được vốn, vừa sinh rất nhiều tiền lời.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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