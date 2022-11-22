Công việc: May mắn trong sự nghiệp, khi vào công ty sẽ gặp được một người thầy rất giỏi, người sẽ dạy bạn rất nhiều điều về chuyên môn, nhờ đó bạn có thể nhanh chóng bắt tay vào công việc và học hỏi được nhiều kỹ năng nơi công sở.

Tình cảm của tuổi Tuất cũng thêm nồng nàn. Tình yêu của bản mệnh được tạo điều kiện để thăng hoa. Con giáp này và nửa kia luôn dành cho nhau sự chân thành, trân trọng và đồng cảm nên dù gặp sóng gió cũng cùng nhau dễ dàng vượt qua.

Vận trình tài lộc cũng khá hanh thông. Con giáp này đang tiến bước trên con đường gặt hái thành tựu, xuôi chèo mát mái. Những ngày trước mắt bản mệnh sẽ vô cùng tuyệt vời, bản mệnh có thể tự ngưỡng mộ nỗ lực và công sức của bản thân trong suốt khoảng thời gian trước đó.

Vận trình tài lộc cũng khá hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 22/11/2022 hôm nay, vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi khởi sắc đáng kể. Con giáp này gần như không phải tốn nhiều công sức để gặt hái được những thành tựu nổi bật, đặc biệt là nếu đang theo đuổi công việc kinh doanh.

Nhìn chung mọi nỗ lực của con giáp này được đền đáp, nhân đà này bạn cũng thêm tự tin để tiếp tục chinh phục đến những nấc thang quan trọng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì bản mệnh có thể chọn thời điểm này để tiến hành sẽ rất may mắn.

Vận trình tình cảm rất đáng mong đợi. Các cặp đôi hài lòng với tình cảm hiện tại. Vận đào hoa rực rỡ với người độc thân, bạn có thể may mắn tìm được người tâm đầu ý hợp, đôi bên có những khởi đầu khá tốt đẹp, cũng có người sẽ nhận được tín hiệu muốn quay lại từ người cũ.

Vận trình tình cảm rất đáng mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc: Bạn có tài tổ chức, quan hệ với đồng nghiệp hài hòa, chỉ cần biết kiềm chế bản thân thì công việc sẽ tương đối suôn sẻ.

Vận trình tài lộc cũng tăng tiến khá rõ. Nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng cao đem lại cho con giáp này cuộc sống thoải mái, sung túc. Nhưng bản mệnh cũng đừng quên tập trung xây dựng các mối quan hệ xã giao để mở rộng cơ hội phát triển trong tương lai.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân thuận lợi trong việc tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Dù con giáp này không phải người giỏi ăn nói nhưng luôn chiếm được nhiều thiện cảm nhờ tính tình chân thật, tốt bụng. Tình cảm gia đình giữ được sự hòa hợp vì có sự sẻ chia, trò chuyện kịp thời.

Vận trình tài lộc cũng tăng tiến khá rõ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo