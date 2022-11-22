TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này đúng giờ Sửu hôm nay (22/11) công danh thành toại, sự nghiệp tươi sáng, bản mệnh làm ăn tấn tới, đánh đâu thắng đó, tiền tài về như thác đổ, cuối năm sắm nhà xịn, mua xế hộp tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 12:35

Đúng giờ Sửu hôm nay, 3 con giáp này công danh thành toại, sự nghiệp tươi sáng, bản mệnh làm ăn tấn tới, đánh đâu thắng đó, cuối năm thu nhập 'khủng', sắm nhà mua xe hạng sang.

Tuổi Tuất

Công việc: May mắn trong sự nghiệp, khi vào công ty sẽ gặp được một người thầy rất giỏi, người sẽ dạy bạn rất nhiều điều về chuyên môn, nhờ đó bạn có thể nhanh chóng bắt tay vào công việc và học hỏi được nhiều kỹ năng nơi công sở.

Vận trình tài lộc cũng khá hanh thông. Con giáp này đang tiến bước trên con đường gặt hái thành tựu, xuôi chèo mát mái. Những ngày trước mắt bản mệnh sẽ vô cùng tuyệt vời, bản mệnh có thể tự ngưỡng mộ nỗ lực và công sức của bản thân trong suốt khoảng thời gian trước đó.

Tình cảm của tuổi Tuất cũng thêm nồng nàn. Tình yêu của bản mệnh được tạo điều kiện để thăng hoa. Con giáp này và nửa kia luôn dành cho nhau sự chân thành, trân trọng và đồng cảm nên dù gặp sóng gió cũng cùng nhau dễ dàng vượt qua.

TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này đúng giờ Sửu hôm nay (22/11) công danh thành toại, sự nghiệp tươi sáng, bản mệnh làm ăn tấn tới, đánh đâu thắng đó, tiền tài về như thác đổ, cuối năm sắm nhà xịn, mua xế hộp tiền tỷ - Ảnh 1
Vận trình tài lộc cũng khá hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 22/11/2022 hôm nay, vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi khởi sắc đáng kể. Con giáp này gần như không phải tốn nhiều công sức để gặt hái được những thành tựu nổi bật, đặc biệt là nếu đang theo đuổi công việc kinh doanh.

Nhìn chung mọi nỗ lực của con giáp này được đền đáp, nhân đà này bạn cũng thêm tự tin để tiếp tục chinh phục đến những nấc thang quan trọng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì bản mệnh có thể chọn thời điểm này để tiến hành sẽ rất may mắn.

 

Vận trình tình cảm rất đáng mong đợi. Các cặp đôi hài lòng với tình cảm hiện tại. Vận đào hoa rực rỡ với người độc thân, bạn có thể may mắn tìm được người tâm đầu ý hợp, đôi bên có những khởi đầu khá tốt đẹp, cũng có người sẽ nhận được tín hiệu muốn quay lại từ người cũ.

 

TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này đúng giờ Sửu hôm nay (22/11) công danh thành toại, sự nghiệp tươi sáng, bản mệnh làm ăn tấn tới, đánh đâu thắng đó, tiền tài về như thác đổ, cuối năm sắm nhà xịn, mua xế hộp tiền tỷ - Ảnh 2
Vận trình tình cảm rất đáng mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc: Bạn có tài tổ chức, quan hệ với đồng nghiệp hài hòa, chỉ cần biết kiềm chế bản thân thì công việc sẽ tương đối suôn sẻ.

Vận trình tài lộc cũng tăng tiến khá rõ. Nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng cao đem lại cho con giáp này cuộc sống thoải mái, sung túc. Nhưng bản mệnh cũng đừng quên tập trung xây dựng các mối quan hệ xã giao để mở rộng cơ hội phát triển trong tương lai.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân thuận lợi trong việc tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Dù con giáp này không phải người giỏi ăn nói nhưng luôn chiếm được nhiều thiện cảm nhờ tính tình chân thật, tốt bụng. Tình cảm gia đình giữ được sự hòa hợp vì có sự sẻ chia, trò chuyện kịp thời.

TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này đúng giờ Sửu hôm nay (22/11) công danh thành toại, sự nghiệp tươi sáng, bản mệnh làm ăn tấn tới, đánh đâu thắng đó, tiền tài về như thác đổ, cuối năm sắm nhà xịn, mua xế hộp tiền tỷ - Ảnh 3
Vận trình tài lộc cũng tăng tiến khá rõ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này cuối ngày mai (21/11) nên tỉnh táo trước mọi quyết định, công danh bị kẻ tiểu nhân hãm hại, vận trình gặp nhiều trắc trở

Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này cuối ngày mai (21/11) nên tỉnh táo trước mọi quyết định, công danh bị kẻ tiểu nhân hãm hại, vận trình gặp nhiều trắc trở

Cục diện mộc khắc hỏa, 3 con giáp này cuối ngày mai nên tỉnh táo trước mọi quyết định, công danh bị kẻ xấu hãm hại, vận trình trắc trở trăm bề, tình duyên cũng không khá hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn con giáp xui xẻo con giáp hôm nay con giáp ngày mai tử vi con giáp hôm nay tử vi con giáp ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi