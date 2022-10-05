Tài lộc tăng đột biến trong 3 ngày cuối tuần (6, 7, 8/10), 3 con giáp ngồi không mà hưởng, tay trái ôm tiền, tay phải hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 15:56

Không phải ai cũng nhận được may mắn bất ngờ trong 3 ngày cuối tuần. Chỉ 3 con giáp dưới đây mới có cơ hội làm giàu trong nháy mắt, hãy nhớ nắm bắt ngay!

Tuổi Tuất

Thái Tuế còn là Thiên cung quan của tuổi Tuất. Nếu tương hợp lại, gọi là cung hợp thân, ý nói rằng đường nhân duyên trong cơ quan tổ chức của tuổi Tuất sẽ trở nên tốt đẹp, được cấp trên xem trọng, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Trong 3 ngày cuối tuần này, dương khí của tuổi Tuất càng thêm hưng vượng, nhiều của cải. Không chỉ vậy, nhờ được thần tài chiếu cố nồng hậu nên con giáp này có tài lộc đầy nhà, công việc tiến triển thăng hoa, thu hoạch được nhiều, cuộc sống bất ngờ viên mãn thịnh vượng.

Tài lộc tăng đột biến trong 3 ngày cuối tuần (6, 7, 8/10), 3 con giáp ngồi không mà hưởng, tay trái ôm tiền, tay phải hốt bạc - Ảnh 1
Trong 3 ngày cuối tuần này, dương khí của tuổi Tuất càng thêm hưng vượng, nhiều của cải - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng bởi vậy con giáp này được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định.

Tử vi có nói, cuộc sống tuổi Dậu sẽ bước lên một tầm cao mới, đặc biệt là thời gian 3 ngày cuối tuần này. Tiền bạc của tuổi Dậu cũng đến nhanh và dễ dàng hơn người khác, khả năng xây dựng cuộc sống thăng hoa đáng ghen tị. Tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận chuyện vui sắp tới, sự nghiệp thăng hoa, phát tài phát lộc.

Tài lộc tăng đột biến trong 3 ngày cuối tuần (6, 7, 8/10), 3 con giáp ngồi không mà hưởng, tay trái ôm tiền, tay phải hốt bạc - Ảnh 2
Tử vi có nói, cuộc sống tuổi Dậu sẽ bước lên một tầm cao mới, đặc biệt là thời gian 3 ngày cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kì đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, những con giáp này có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. 

Tuy rằng tuổi Mão gặp phải năm tuổi nhưng họ vẫn có được một số may mắn nhất định. Cụ thể, trong 3 ngày cuối tuần này, con giáp tuổi Mão sẽ được thần tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, tạo điều kiện để tăng thêm thu nhập, nhận được cơ hội hiện thực hóa giấc mơ giàu có. 

Tài lộc tăng đột biến trong 3 ngày cuối tuần (6, 7, 8/10), 3 con giáp ngồi không mà hưởng, tay trái ôm tiền, tay phải hốt bạc - Ảnh 3
Trong 3 ngày cuối tuần này, con giáp tuổi Mão sẽ được thần tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, tạo điều kiện để tăng thêm thu nhập, nhận được cơ hội hiện thực hóa giấc mơ giàu có - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Nỗ lực cộng thêm một chút may mắn, 3 con giáp này được dự báo sẽ gặt hái được rất nhiều thành công khi sang Rằm tháng 9 âm lịch.

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