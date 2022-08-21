Sướng nhất 3 con giáp vốn đã được hưởng phước lành, tuần tới (29/8) lại còn được vận công danh tốt, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 08:46

Theo tử vi, người thuộc 3 con giáp sau số vốn đã hưởng phước lành, tuần mới (29/8) lại còn được vận tài lộc, ngân sách kết xù, tình duyên nở rộ.

Tuổi Sửu

Chỉ sau 1 tuần nửa, ngày 22/8/2022, tài lộc của con giáp tuổi Sửu dồi dào hơn trước nên sẽ gặp may mắn hơn trong công việc. Được quý nhân phù trợ, tuổi Sửu càng phát huy được hết năng lực, mạnh dạn hơn trong công việc.

Trong công việc kinh doanh, người tuổi này gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được nhiều đơn hàng hơn trước. Nhận được nhiều cơ hội và tài lộc, con giáp này kiếm tiền về đầy túi.

Tuần tới, người tuổi Sửu có sao Đào Hoa, Hồng Loan chiếu mệnh, đây là những ngôi sao báo hiệu điều tốt lành và nhân duyên. Vốn là người thần thái giờ lại càng tăng thêm sức thu hút cho những người tuổi Sửu, khiến người khác giới quan tâm và để ý nhiều hơn. Dù đang đơn côi lẻ bóng hay đã trải qua phân ly thì tuổi Sửu đều có sự bứt phá về tình cảm. Bên cạnh đó, có nhiều cơ hội giao lưu, gặp gỡ, kết bạn hơn.

Sướng nhất 3 con giáp vốn đã được hưởng phước lành, tuần tới (29/8) lại còn được vận công danh tốt, tình duyên nở rộ - Ảnh 1
Được quý nhân phù trợ nên tuổi Sửu sẽ phát huy được hết năng lực, mạnh dạn hơn trong công việc.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn thường mạnh mẽ, có năng lực. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ là người giàu nhiệt huyết. Đã xác định làm gì, họ sẽ quyết làm đến cùng dù khó khăn nào xảy ra. Họ đặt ra các mục tiêu và không ngừng nỗ lực để đạt được những mục tiêu đó.

Do đó, trong tuần tới (29/8) là khoảng thời gian rất có ý nghĩa đối với người tuổi Thìn. Con giáp này sẽ được cấp trên tin tưởng, trao cho những nhiệm vụ mới. Người làm kinh doanh cũng có quý nhân phù trợ, giúp tăng cường các mối quan hệ trong công việc. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội trong cuộc sống, làm ăn phất lên không ngừng.

Tình duyên tuổi Thìn đang ở trong mối quan hệ yêu đương ổn đinh, việc tính tới chuyện kết hôn năm tới cũng sẽ rất suôn sẻ. Người độc thân sẽ dễ dàng sa vào lưới tình ngay từ ánh mắt đầu tiên dưới sự mai mối, dẫn dắt của bạn bè hay người lớn tuổi. Mối quan hệ ấy cũng tiến triển nhanh chóng, thậm chí có thể tiến tới hôn nhân.

Sướng nhất 3 con giáp vốn đã được hưởng phước lành, tuần tới (29/8) lại còn được vận công danh tốt, tình duyên nở rộ - Ảnh 2
Tuổi Thìn thường mạnh mẽ, có năng lực.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý khá cẩn thận, chu đáo. Người này có phúc khí nên có số mệnh giàu sang phú quý. Con giáp này thông minh hơn người lại có giác quan thứ 6 nhạy bén. Họ có con mắt nhìn xa trông rộng, làm gì cũng có kế hoạch, tính toán chứ không ngẫu hứng, bốc đồng.

Trong tuần tới, con giáp tuổi Tý có tài lộc nhiều vô kể, thăng tiến nhanh hơn người khác. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên công việc hanh thông, xuôi thuận. Người làm kinh doanh cũng ký được nhiều hợp đồng giá trị, nhận được nhiều đơn hàng. Có thể từng bước đạt được thành công như mong đợi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của gia đình.

Ngày 29/8, tình duyên cho những cô hàng hay anh chàng tuổi Tý khá tốt. Chính vì thế mà người thuộc tuổi Tý nên nắm bắt những mối nhân duyên, những cơ hội và lưu tâm tới những người xung quanh mình hơn để lựa chọn một đối tượng vừa ý nhé.

Sướng nhất 3 con giáp vốn đã được hưởng phước lành, tuần tới (29/8) lại còn được vận công danh tốt, tình duyên nở rộ - Ảnh 3
Người tuổi Sửu có phúc khí nên có số mệnh giàu sang phú quý.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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