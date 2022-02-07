Sức khỏe 12 con giáp ngày 8/2/2022: Sửu cần điều chỉnh những thói quen xấu, Mão dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp

Tâm linh - Tử vi 07/02/2022 21:49

Tử vi về sức khỏe ngày 8/2/2022 cho thấy, 12 con giáp dù ở độ tuổi nào cũng nên nên thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và có những bài tập thể thao phù hợp để nâng cao thể chất.

Tuổi Tý

Bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Nên có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, không nên ăn đồ quá cay hoặc nhiều dầu mỡ.

Tuổi Sửu

Những thói quen xấu có thể ảnh hưởng rất nhiều tới thân thể. Nên tránh ăn đồ ăn nhanh, ăn vặt hay ăn khuya vì đều không tốt. Hãy điều chỉnh dần dần và hướng tới những hoạt động lành mạnh.

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Bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mộc vượng nên những người đã lớn tuổi chớ nên vận động quá sức, bởi hành động này dễ dẫn đến những căn bệnh về gân cốt hoặc khiến chân tay đau nhức. Bản mệnh muốn làm việc gì có thể nhờ con cháu giúp đỡ.

Tuổi Mão

Trong ngày Mộc vượng như hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc bị thương tay chân. Vì thế, dù ở lứa tuổi nào, bạn cũng nên vận động hoặc lao động hợp lý, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức kẻo gây nên di chứng.

Tuổi Thìn

Tuổi Dậu thường nghĩ thông thường trước khi chế biến thực phẩm chúng ta luôn rửa sạch tất cả, tuy nhiên không phải loại thực phẩm nào cũng cần phải rửa. Ví dụ thay vì rửa thịt thì có thể nướng hoặc luộc sơ để tiêu diệt vi khuẩn hoàn toàn ở nhiệt độ cao.

Tuổi Tỵ

Bộ phận cơ thể mà bản mệnh cần chú ý hôm nay là cần chăm sóc cho đại tràng của mình. Mỗi ngày bạn nên thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh. Như ăn cả chất xơ dưới dạng ngũ cốc nghiền nhỏ, các loại rau củ và trái cây.

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Bạn nên ăn nhiều thực phẩm màu trắng như lê, sắn, mía sẽ có tác dụng thanh lọc phổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thổ khắc Thủy khiến mệnh chủ yếu nhược. Bạn nên ăn nhiều thực phẩm màu trắng như lê, sắn, mía sẽ có tác dụng thanh lọc phổi. Các chuyên gia y học Trung Quốc tin rằng thực phẩm màu trắng là món ăn tuyệt vời có thể hấp thu vào phổi nhanh nhất. Chúng có tác dụng thanh lọc, nuôi dưỡng và chăm sóc phổi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nên hạn chế các thực phẩm như hạt tiêu, ớt, mù tạt, gừng, thịt cừu, thịt chó, thịt chim sẻ, rau thì là, quế, vải thiều, và cũng nên từ bỏ thuốc lá và rượu bia.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nên nhớ khoảng thời gian từ 23h - 0h3p là lúc khí trời khác biệt rất lớn, lúc này cơ thể cần chìm vào trạng thái ngủ sâu. Hôm nay tuổi Thìn có thể ăn thêm đồ bổ máu, đồ có mỡ để cung cấp đủ nhiệt lượng cho cơ thể.

Tuổi Dậu

Để khỏe cho thận, người tuổi Dậu cũng nên lưu ý đến thói quen sinh hoạt hàng ngày. Không nhịn tiểu, uống đủ nước lọc, không nên ăn quá mặn, hạn chế rượu bia, thịt đỏ, đồng thời kết hợp ngủ sớm dậy sớm. Như vậy không chỉ cường thận mà thực ra là tốt cho toàn thân.

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Để phòng chống cảm cúm người tuổi Tuất có thể sử dụng phương pháp xoa bóp đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Để phòng chống cảm cúm người tuổi Tuất có thể sử dụng phương pháp xoa bóp đơn giản. Vuốt ấn đường: dùng ngón tay cái hoặc ngón tay trỏ và ngón giữa vuốt từ ấn đường lên đỉnh trán 30 lần. Khi bấm, động tác tay bấm theo nhịp một mạnh, một nhẹ.

Tuổi Hợi

Tình hình sức khỏe của Tuổi Hợi ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn không nên quá lao lực, mải mê trong công việc. Bạn có thể dành buổi tối ngày hôm nay để nghỉ ngơi, thư giãn một chút để đầu óc, tinh thần cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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