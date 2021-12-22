Sức khỏe 12 con giáp ngày 23/12/2021: Tý bình thường, Sửu chú ý tim mạch, Thìn cẩn thận dạ dày

Sức khỏe hôm nay bình thường nhưng bạn cũng nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe và nghỉ ngơi, tránh làm việc, tăng ca quá độ mà ảnh hưởng đến bản thân.

Về sức khỏe, bạn nên chú ý đến bệnh liên quan đến tim mạch, huyết áp tiểu đường. Lời khuyên là không uống bia rượu, hạn chế ăn đồ dầu mỡ và thức ăn nhanh. Hơn thế nữa bạn nên dành thời gian để rèn luyện sức khỏe bản thân, tránh việc nghỉ ngơi không điều độ ảnh hưởng đến sức khỏe.



Về phương diện sức khỏe, tuổi Dần nên chú ý sự thay đổi thời tiết rất dễ khiến bản mệnh mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Về phương diện sức khỏe, tuổi Dần nên chú ý sự thay đổi thời tiết rất dễ khiến bản mệnh mệt mỏi. Ngoài ra hôm nay tuổi Dần nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở trong miệng, khắp thân mình.

Tuổi Mão

Những nỗi lo xung quanh sức khỏe, tiền bạc hay người thân, tình cảm khiến cho bạn không thể yên tâm mà ngủ ngon giấc. Hiện tại có thể đang là bế tắc, nhưng phần nhiều là do cảm xúc của bạn vì quá chồng chất, lắt léo nên mới tụt dốc vậy thôi. Hãy yên lòng ngủ một giấc thật say, ngày mai mọi điều sẽ đổi khác.

Tuổi Thìn

Về sức khỏe, bạn chú ý đến bệnh đau dạ dày nhé. Nguyên nhân có thể do dùng nhiều thức uống có cồn hoặc ăn chua cay quá độ. Bạn nên vận động sau ăn 30 phút sẽ trợ giúp hiệu quả cho chức năng tiêu hóa.

Tuổi Tỵ

Ngày Thủy khí vượng, bản mệnh nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân. Sức đề kháng giảm sút có thể khiến cho bạn dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm phế quản, viêm họng, viêm phổi, hoặc các bệnh liên quan đến xương cốt, đau xương, đau cơ.

Sức khỏe của bạn lại có chiều hướng đi xuống trong ngày Thủy Hỏa xung khắc này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sức khỏe của bạn lại có chiều hướng đi xuống trong ngày Thủy Hỏa xung khắc này. Có lẽ vì quá bận rộn với công việc mà bạn bỏ qua những dấu hiệu của cơ thể để rồi bệnh tật tìm đến bạn lúc nào chẳng hay.

Tuổi Mùi

Bạn nên chú ý hơn đến các bộ phận có ngũ hành Thủy trong cơ thể như thận, bàng quang, hệ thống tiêu hóa, tử cung... Ngũ hành không cân đối, dương hư âm hàn sẽ gây ra các dấu hiệu như phù nề, đau thắt lưng... Bạn cần tích cực vận động và rèn luyện chạy bộ, hỗ trợ cơ thể sinh dương tản âm hiệu quả.

Tuổi Thân

Thân được khuyên đừng nên nóng giận hay làm việc quá sức. Thời tiết và dịch bệnh đang thay đổi khó lường, bạn nên chú ý các bệnh về giao mùa và thực hiện những biện pháp bảo vệ bản thân khi ra ngoài.

Tuổi Dậu

Hãy tìm cho mình những niềm vui mới khi ở nhà. Những thú vui đơn giản hoặc một bữa ăn ngon cùng gia đình có thể là điểm sáng trong ngày. Đây là một thời gian tuyệt vời để học yoga, tập luyện tại nhà, trồng cây... là ý tưởng không tồi.

Về sức khỏe, nếu bạn là người yêu thích hải sản thì cũng nên có mức độ vừa phải - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngũ hành "hòa thuận", tuổi Tuất giữ được sức khỏe tốt và tinh thần tươi vui. Có nhiều cách giữ sức khỏe tốt kì lạ mà bạn ít khi nghĩ tới và một trong số đó là... cắt móng tay.

Tuổi Hợi

Về sức khỏe, nếu bạn là người yêu thích hải sản thì cũng nên có mức độ vừa phải. Hải sản rất giàu dinh dưỡng, nhưng không nên ăn nhiều. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn hải sản nhiều bổ ít lo nhiều, có thể nguy hại đến sức khỏe của con người gây dị ứng, trướng bụng, đau bụng, nôn, tiết tả... đặc biệt là não bộ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.