Số trời sắp đặt: 10 ngày tới (4/11 - 13/11), 3 con giáp BỘI THU tiền bạc, tài sản cứ thế tăng vùn vụt, may mắn ngợp trời

Tâm linh - Tử vi 03/11/2023 18:28

Được Thần Tài ban phát của cải, 3 con giáp này làm đâu thắng đó, tiền bạc khỏi lo vào 10 ngày tới.

Tuổi Dần

Dù có xuất thân nghèo khó nhưng Dần luôn nỗ lực để trở thành người thành đạt, mang đến cho gia đình một cuộc sống thoải mái, đủ đầy. Trong 10 ngày tới, người tuổi Dần được Thần Tài ban tài lộc dồi dào. Họ được dự báo sẽ có thêm cơ hội thăng tiến trong công việc. 

Con giáp này có thể đạt được thành tích tốt, được cấp trên trọng dụng. Với những người đang có ý định chuyển việc thì đây cũng là thời điểm tốt để họ tìm kiếm công việc mới. Những người khởi nghiệp kinh doanh cũng được hỗ trợ về vốn lẫn mối quan hệ, thu về cả vốn lẫn lãi.

Số trời sắp đặt: 10 ngày tới (4/11 - 13/11), 3 con giáp BỘI THU tiền bạc, tài sản cứ thế tăng vùn vụt, may mắn ngợp trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tính tình phóng túng, ham thích tự do. Họ phù hợp với những công việc đòi hỏi tính sáng tạo. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này lại hay tiêu xài hoang phí, không có kế hoạch nên không để dành được bao nhiêu, thậm chí có lúc còn bị khánh kiệt.

Vào 10 ngày tới, con giáp tuổi Ngọ có tài lộc hanh thông, vượng đường thăng tiến, kiếm tiền thuận lợi. Con giáp tuổi này làm không hết việc, thu nhập tăng đều. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được cân nhắc thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng bán được nhiều hàng, thu nhiều tiền lãi.

Số trời sắp đặt: 10 ngày tới (4/11 - 13/11), 3 con giáp BỘI THU tiền bạc, tài sản cứ thế tăng vùn vụt, may mắn ngợp trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp tuổi Hợi bản tính chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Bởi vậy mà dù không sở hữu tài năng hơn người nhưng họ vẫn có thể phát triển sự nghiệp một cách bền vững. Trong 10 ngày tới, người tuổi Hợi có cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng lên.

Trong thời gian này, họ có thể kiếm tiền nhờ các công việc tay trái hoặc công việc kinh doanh thời vụ. Nhờ làm việc có tài, có tâm, có trách nhiệm, họ thu về bộn tiền. Người làm kinh doanh cũng dần khẳng định được vai trò, vị trí của mình theo lĩnh vực mình theo đuổi. Nhiều khách hàng, đối tác đã tìm đến với họ để bàn kế hoạch làm ăn trong tương lai.

Số trời sắp đặt: 10 ngày tới (4/11 - 13/11), 3 con giáp BỘI THU tiền bạc, tài sản cứ thế tăng vùn vụt, may mắn ngợp trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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