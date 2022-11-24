SỐ TRỜI ĐÃ ĐỊNH, qua hôm nay (24/11), Ngọc Hoàng ban lộc, Bồ Tát phù hộ, 3 con giáp thu hút vô vàn tài lộc, quơ tay là tiền đầy nhà, ôm trọn vận vàng son, của cải 'tranh giành' tìm đến

Qua hôm nay, tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn, phúc khí hanh thông. Họ sẽ có quý nhân giúp đỡ trong công việc, được lãnh đạo tán dương, được trọng vọng. Nhìn chung, vận trình tài lộc của họ tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống giàu sang chẳng phải lo nghĩ. Cụ thể, Tý dễ có bước đột phá tại nơi làm việc, giành được những tràng pháo tay tán thưởng, thậm chí là các đối thủ cạnh tranh cũng phải nể phục, kiêng dè.

Tý sống tích cực từ suy nghĩ đến hành động. Khi phải đối mặt với khó khăn, Tý sẽ cố gắng vươn lên bằng chính năng lực của mình. Con giáp này là người giỏi giao tiếp nên có không ít quý nhân ở bên cạnh. Tử vi cho biết, thời gian trước Tý vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu.

Tuổi Sửu là người chín chắn và tài giỏi. Dù làm ở lĩnh vực nào họ cũng cố gắng hết mình để thu lại lợi ích tốt nhất. Theo tử vi học, qua hôm nay, tài lộc của người cầm tinh con Trâu sẽ được cải thiện đáng kể. Không chỉ phát triển nhanh chóng về sự nghiệp, mà họ còn sống hạnh phúc viên mãn.

Không chỉ vậy, Tý còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn. Thời gian này Tý có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Thời gian tới, tuổi Tý sẽ tìm được cơ hội đổi đời, cuộc sống từ giờ tới cuối năm suôn sẻ thuận lợi.

Sửu còn gặp nhiều may mắn hơn khi được Bồ Tát phù hộ. Không chỉ đón nhận nhiều phước lành trong cuộc sống, những người tuổi Sửu còn bắt đầu thăng tiến trong công việc, bạn dễ được lãnh đạo cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc tăng lương, tăng thưởng.

Người tuổi Sửu sẽ có những thu hoạch tốt trong công việc, tài lộc hanh thông, ngày càng gặp nhiều may mắn để mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi. Ngoài ra, vận trình sắp tới của người tuổi Sửu cũng sẽ phất lên nhanh chóng khi cuộc sống của con giáp này có thể viên mãn cả về gia đạo lẫn tiền của, tài lộc. Tuy nhiên, con giáp này vẫn giữ thái độ sống khiêm tốn, biết mình biết ta nên vận mệnh ngày một tốt hơn, càng về hậu vận càng phú quý.

Không chỉ đón nhận nhiều phước lành trong cuộc sống, những người tuổi Sửu còn bắt đầu thăng tiến trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão là người hiền lành, chăm chỉ và luôn có tính kiên nhẫn. Trong bất cứ công việc gì, họ đều làm với tất cả tâm huyết và được ghi nhận xứng đáng. Tử vi học dự báo, qua hôm nay, tuổi Mão sẽ vượng phát, sự nghiệp suôn kẻ. Kéo theo đó thu nhập sẽ tăng lên chóng mặt. Tuổi Mão được Thần Tài phù hộ, phú nhân theo gót nên làm gì đi nữa thì họ cũng thành công hơn người.

Vận trình của tuổi Mão trong thời gian này có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn. Thời gian này, mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy Mão có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình. Đặc biệt, tử vi cho biết thời gian này, công việc của tuổi Mão sẽ tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình.

Người tuổi Mão được cho là sẽ có Bồ Tát phù họ nên chắc chắn sẽ hanh thông, tai qua nạn khỏi, thịnh vượng và gặp nhiều điều may mắn bất ngờ. Sự nghiệp của Mão thăng hoa, con đường làm giàu của bản mệnh không còn bị cản trở giúp bạn kiếm được nhiều tiền bạc, của cải hơn.

Người tuổi Mão được cho là sẽ có Bồ Tát phù họ nên chắc chắn sẽ hanh thông, tai qua nạn khỏi, thịnh vượng và gặp nhiều điều may mắn bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.