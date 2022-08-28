Số trời đã định: Đúng ngày 3/8 âm lịch, 3 con giáp rủ nhau thoát nạn Tam tai, Thần tài độ mệnh, tài lộc liên tiếp ập về, đứng lên mạnh mẽ, vươn mình giàu sang

Tử vi dự báo những con giáp này sẽ có bước tiến vượt bậc, bước vào giai đoạn hoàng kim từ ngày 2/8 âm.
- Thứ 7 ngày 27/8: Bình minh thức giấc, Thần tài ghé chơi, 3 con giáp số mệnh dát vàng, mở mắt nắm chắc tiền tỷ trong tay, phú quý ngập nhà, tin vui đặc biệt báo về tới tấp
- Vào đúng 3h chiều mai (thứ 7), Sao Thiên Mã chiếu mệnh, 3 tuổi có căn phú quý, vận may ập đến không ngừng, tài lộc vây quanh, ngạt thở vì tiền, chóng mặt vì vàng, giàu sang không tưởng
Tuổi Thìn
Những người tuổi Thìn trời sinh chăm chỉ và luôn biết hướng về phía trước. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn.
2022 vốn là một năm khá may mắn với người tuổi Thìn nhưng may mắn đến muộn hơn những con giáp khác. Người tuổi Thìn thông minh, biết kiếm tiền và biết quản lý tài chính. Bản mệnh không bao giờ đầu hàng trước số phận và luôn muốn vươn tới cuộc sống cao cấp hơn.
Chính vì vậy mà trong thời gian qua người tuổi Thìn không ngừng nỗ lực để đổi đời. Ngày 3/8 âm, người tuổi Thìn cầu được ước thấy, cơ hội có một không hai sẽ tự tìm đến họ. Người nào biết nắm bắt thì mọi mong ước sẽ được toại nguyện.
Theo tử vi, người tuổi Thìn có quý nhân trợ giúp, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, cuộc sống giàu sang phú quý ít ai sánh bằng.
Tuổi Mão
Thiên Tài đem tới tin vui tài lộc cho người tuổi Mão ngay trong những ngày đầu tiên của tháng 8 âm lịch này.
Nếu đã chăm chỉ dành thời gian cho các công việc làm thêm suốt thời gian qua thì nay chính là lúc bạn an tâm tận hưởng thành quả. Mọi sự cố gắng của bạn đều không vô ích. Thậm chí bạn còn được thưởng thêm vì làm việc hiệu quả, vượt quá nhiệm vụ được phân công.
Người làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội nhận được lãi lời nhờ những khoản đầu tư trước đó. Bạn có thể yên tâm về định hướng của mình.
Ngoài ra, một số người có thể phát tài nhanh chóng nhờ những trò may rủi, tuy nhiên bạn không thể sống phụ thuộc vào số tiền này. Hãy cố gắng kiếm tiền dựa trên chính sức lao động của mình, bạn mới đạt được sự phát triển bền vững.
Tuổi Thân
Người tuổi Thân vốn thông minh, hoạt bát, lương thiện lại có phúc khí dồi dào, tài vận hưng thịnh. Chuyện tình cảm của con giáp này cũng diễn ra thuận lợi. Trong cuộc sống, tuổi Thân được không ít người yêu quý, luôn có quý nhân phù trợ.
Tử vi dự báo rằng, từ ngày mai (3/8 âm), vận khí của người tuổi Thân vô cùng vượng phát. Con giáp này gặp nhiều may mắn trong công việc. Bản mệnh có quý nhân dẫn đường chỉ lối nên có thể thăng tiến nhanh chóng trên con đường sự nghiệp, gặt hái được nhiều thành công khiến mọi người ngưỡng mộ.
Công việc phát triển mạnh mang lại nguồn thu nhập dồi dào cho tuổi Thân. Ngoài ra, nhờ có sự nhanh nhạy, giỏi thích ứng với thời cuộc nên tuổi Thân đầu tư vào lĩnh vực gì cũng có thể thu lời nhanh chóng.
Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.