Số trời đã định: 2 con giáp hung tinh theo sát, 1 con giáp hô mưa gọi gió trong tháng 11 dương lịch này?

Vận may tài chính cũng chỉ ở mức trung bình, đừng đầu tư quá nhiều mà nghĩ đến ước mơ làm giàu, biết mình biết ta, đảm bảo thu nhập.

Tuổi Hợi

Tử vi cho biết trong tháng 11 dương lịch người tuổi Hợi do trước đó quá nổi bật được nhiều người xung quanh để ý ghen tỵ nên thời gian này họ sẽ vướng phải nhiều ghen tức thị phi. Tử vi cho biết người tuổi Hợi nên nhún nhường khiêm tốn để xoa dịu đi những ánh mắt đố kỵ của người xung quanh. Nếu bạn càng tỏ ra mình tài ba xuấ chúng thì những lùm xùm bạn vướng phải sẽ càng nhiều về sau, bởi chẳng có ai hoàn hảo mãi được. Nhất là khi bạn đang là cái gai trong mắt mọi người, là chủ đề để bị chú ý soi xét.

Tuổi Thân

Tuổi Thân không tránh khỏi xui xẻo khi bước vào cục diện không mấy tốt đẹp trong tháng 11. Bản mệnh dễ bị kẻ xấu hãm hại sau lưng, cùng áp lực công việc đè nặng trên vai, cuộc sống bất ổn nhiều mẫu thuẫn, cãi vã trong gia đình xảy ra khiến những chú Khỉ đau đầu không thôi.

Con đường tài lộc cũng không mấy thuận lợi, thu nhập giảm sút, tài chính càng ngày càng eo hẹp, nếu không tính toán cụ thể, lường trước mọi hậu họa có thể dẫn tới trắng tay.

Lời khuyên dành cho bản mệnh là hãy tập trung nỗ lực hết mình hơn nữa để công việc trở về guồng quay, tạm gác lại các khoản đầu tư kinh doanh để tránh không bị mất tiền vào thời điểm này.

Tuổi Sửu

Tử vi định sẵn trong thời gian tháng 11 này, tài lộc của những người tuổi Sửu khá ổn định. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại. Vận may tài chính cũng chỉ ở mức trung bình, đừng đầu tư quá nhiều mà nghĩ đến ước mơ làm giàu, biết mình biết ta, đảm bảo thu nhập.

Đường tình duyên cũng không mấy khởi sắc, bạn chưa gặp được đối tượng phù hợp dù đã có đi gặp gỡ, kết nối. Có thể bạn cần xem xét lại chính mình vì bạn đang đặt tiêu chuẩn quá cao nên khó có một mối quan hệ mới.

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